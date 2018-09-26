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FotoÄŸraf: AA
BotlarÄ± su alan 46 mÃ¼lteci son anda kurtarÄ±ldÄ±
26 EylÃ¼l 2018 08:04
AydÄ±n KuÅŸadasÄ±â€™dan Yunanistanâ€™a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bot su aldÄ±. MÃ¼lteciler sahil gÃ¼venlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesi açÄ±klarÄ±nda, Yunanistan’Ä±n Sisam AdasÄ±'na geçmeye çalÄ±ÅŸan mültecileri taÅŸÄ±yan bot su almaya baÅŸladÄ±. 12'si çocuk toplam 46 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.
Olay, akÅŸam saatlerinde KuÅŸadasÄ± açÄ±klarÄ±nda meydana geldi. Yunanistan'Ä±n Sisam AdasÄ±'na gitmek üzere yola çÄ±ktÄ±klarÄ± belirlenen Angola, Gine, Filistin, BatÄ± Afrika, Kongo, Senegal ve Orta Afrika uyruklu 12'si çocuk toplam 46 mültecinin bulunduÄŸu bot su almaya baÅŸladÄ±. Devriye görevi yaparken durumu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarÄ± su alan mültecileri kurtardÄ±. Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan mülteciler AydÄ±n Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸü'ne gönderildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 08:07
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