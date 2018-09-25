Ã‡OMÃœ'nÃ¼n eski rektÃ¶rÃ¼ LaÃ§iner'e 9 yÄ±l 4 ay hapis

Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi'nin eski rektÃ¶rÃ¼ Sedat LaÃ§iner tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 'FETÃ–' davasÄ±nda 9 yÄ±l 4 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) bir önceki rektörü Sedat Laçiner, 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 'FETÖ' davasÄ±nda 9 yÄ±l 4 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 20 Temmuz 2016 tarihinde gözaltÄ±na alÄ±nan ÇOMÜ eski rektörü Sedat Laçiner, 23 Temmuz günü sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Çanakkale E Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde 2 yÄ±ldan bu yana tutuklu bulunan Laçiner'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava bugün sonuçlandÄ±. Çanakkale 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, Sedat Laçiner, avukatÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada suçsuz olduÄŸunu ifade eden Sedat Laçiner, üzerine atÄ±lÄ± bulunan "örgüt üyeliÄŸi" reddederek Türkiye için yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 'FETÖ' ile hiçbir iliÅŸkisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Laçiner, üzerine atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± reddederek beraatini talep etti. Laçiner'in avukatÄ± da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Sedat Laçiner'i 9 yÄ±l 4 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Laçiner'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. (Çanakkale/DHA)

Eski rektÃ¶r Sedat LaÃ§iner gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 22:31

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