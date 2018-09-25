Trump: Eminim, Ruhani Ã§ok sevimli bir adamdÄ±r

Donald Trump 'Belki gelecekte gÃ¶rÃ¼ÅŸebilirim' dediÄŸi Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani iÃ§in 'Eminim Ã§ok sevimli bir adamdÄ±r' deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, BM Genel Kurulu'nda 'Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile görüÅŸmek istediÄŸini' söyledi. Talebi kabul edilmeyen Trump "Eminim, çok sevimli bir adamdÄ±r" dedi.

BM Genel Kurul’unda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda geçen diyalog, en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan konulardan oldu. Trump, BM Genel Kurulu’nda Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± ile görüÅŸme fikrini ortaya atmÄ±ÅŸ, Ruhani ise bir açÄ±klama yaparak "ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n tavrÄ±nÄ±n hiç ümit vermediÄŸini, bu nedenle de görüÅŸmenin hiçbir etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸti.

Olay üzerine Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yapan Trump, "Taleplere raÄŸmen Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile görüÅŸme planÄ±m yok. Belki gelecekte bir gün" dedi ve ekledi: ”Eminim, çok sevimli bir adamdÄ±r.”â€‹

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Eylül 2018

Geçen hafta ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley, Türkiye ve Ä°ran liderlerinden görüÅŸme talebinin gelmesi durumunda Trump’Ä±n bunu deÄŸerlendireceÄŸini duyurmuÅŸtu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da Ä°ran tarafÄ±ndan talep gelmesi durumunda Trump’Ä±n Ruhani ile görüÅŸmekten mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 17:15

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