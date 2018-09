Trump: Eminim, Ruhani Ã§ok sevimli bir adamdÄ±r

Donald Trump 'Belki gelecekte görüşebilirim' dediği İran Cumhurbaşkanı Ruhani için 'Eminim çok sevimli bir adamdır' değerlendirmesi yaptı.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda 'İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istediğini' söyledi. Talebi kabul edilmeyen Trump "Eminim, çok sevimli bir adamdır" dedi.

BM Genel Kurul’unda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Başkanı Trump arasında geçen diyalog, en çok tartışılan konulardan oldu. Trump, BM Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı ile görüşme fikrini ortaya atmış, Ruhani ise bir açıklama yaparak "ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini, bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını" söylemişti.

Olay üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan Trump, "Taleplere rağmen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün" dedi ve ekledi: ”Eminim, çok sevimli bir adamdır.”​

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man!