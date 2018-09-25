AKPâ€™li ilÃ§e baÅŸkanÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±kla CHPâ€™li vekilden torpil istedi

AKP Darende Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman ÅžimÅŸek, memuriyet sÄ±navÄ±na giren bir yakÄ±nÄ± iÃ§in yanlÄ±ÅŸlÄ±kla CHPâ€™li vekilden torpil istedi.

AKP iktidarÄ± döneminde kamuda sÄ±klÄ±kla yaÅŸanan torpil ve kadrolaÅŸma skandallarÄ±na bir yenisi daha eklendi. AKP Darende Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Süleyman ÅžimÅŸek, bir yakÄ±nÄ±nÄ±n atanmasÄ± konusunda AKP Malatya Milletvekili Hakan KahtalÄ±’dan torpil isteyecekti. Ancak faks numaralarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran ÅžimÅŸek’in torpil talebi yanlÄ±ÅŸlÄ±kla CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e ulaÅŸtÄ±.

Birgün’den Burak Abatay’Ä±n haberine göre, AKP Darende Ä°lçe BaÅŸkanÄ± ÅžimÅŸek, dün yapÄ±lan memuriyet sÄ±navÄ± için Trabzon Adliyesi Ä°lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na iletilmesi üzere Ekrem P. isimli memurun kimlik ve sÄ±nav bilgilerini AKP Milletvekili KahtalÄ±’ya göndermek istedi.

Ancak CHP’li Antmen (0 312 420 22 48) ile AKP’li KahtalÄ±’nÄ±n (0 312 420 22 84) faks numaralarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran ÅžimÅŸek, ‘torpil’ belgesini yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Antmen’e iletti.

ANTMEN: YAKININ YOKSA ATAMA YOK

Skandala dair BirGün’e açÄ±klamalarda bulunan CHP Milletvekili Alpay Antmen, “SÄ±navlarda 90’Ä±n üzerinde almasÄ±na raÄŸmen birçok vatandaÅŸ iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lÄ±rken 55,60 alanlarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi herkesin malumu olmadÄ± mÄ±?” diye sordu. Antmen, “Maalesef devlet, parti hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki Saray’a yakÄ±n olmayan, Saray’Ä±n partisine yakÄ±n olmayan kimse kamuda iÅŸ bulamÄ±yor, hak etmesine raÄŸmen alÄ±nmÄ±yor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili, yakÄ±nÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± için atanmÄ±yor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Birgün Gazetesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:51

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