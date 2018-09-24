Ã‡inâ€™den â€˜Beyaz Kitapâ€™: ABD ekonomik hegemonya peÅŸinde

'Beyaz Kitap' isimli bir belgede, ABDâ€™nin 'en bÃ¼yÃ¼k geliÅŸmiÅŸ ekonomi', Ã‡inâ€™in ise 'geliÅŸmekte olan en bÃ¼yÃ¼k ekonomi' olduÄŸu yazÄ±yor.

Çin’de, ABD ile devam eden “ticaret savaÅŸÄ±”yla ilgili görüÅŸlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± “Beyaz Kitap” isimli bir belge yayÄ±nlandÄ±. Belgede, ABD-Çin ticaret savaÅŸÄ±nda Çin’in güncel pozisyonu ve öngörüleri yer alÄ±yor.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre yayÄ±nlanan kitapta, ABD’nin “en büyük geliÅŸmiÅŸ ekonomi”, Çin’in ise “geliÅŸmekte olan en büyük ekonomi” olduÄŸu belirtilirken, “bazÄ± ticari sürtüÅŸmelerin doÄŸal olduÄŸu” belirtiliyor ve anahtar tavrÄ±n “karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güvenin nasÄ±l geliÅŸtirileceÄŸi ve farklÄ±lÄ±klarÄ±n nasÄ±l yönetileceÄŸi” sorularÄ±na verilecek cevapta yattÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

TRUMP YÖNETÄ°MÄ°NE GÖNDERME

Beyaz Kitap’ta, iki ülke arasÄ±ndaki ticari sürtüÅŸmelerin “sürdürebilir” noktada tutulabileceÄŸi vurgulanÄ±rken, bunun önündeki engelin Trump yönetimi olduÄŸu belirtiliyor ve “2017’de göreve gelen ABD yönetimi, ‘Önce Amerika’ sloganÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve eÅŸit istiÅŸarenin temel normlarÄ±nÄ± terk etti” ifadeleri kullanÄ±lÄ±yor.

YayÄ±nlanan belgede ayrÄ±ca ABD’nin Trump yönetimiyle birlikte içerisine girdiÄŸi korumacÄ± eÄŸilim “tek taraflÄ±lÄ±k ve ekonomik hegemonyacÄ±lÄ±k” olarak nitelendirilerek “Gümrük vergisi gibi ekonomik önlemlerle diÄŸer ülkelerin gözünü korkutuyor ve baskÄ± yoluyla Çin’e kendi ekonomik çÄ±karlarÄ±nÄ± dayatÄ±yor” denildi.

BEYAZ KÄ°TAP NEDÄ°R?

Beyaz Kitap, Çin Devlet Konseyi tarafÄ±ndan çeÅŸitli aralÄ±klarla yayÄ±nlanan ve önemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±na deÄŸinilen bir devlet belgesidir. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 13:26

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