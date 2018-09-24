Ä°nternet yayÄ±nlarÄ±nÄ± MÄ°T ve Emniyet denetleyecek

Radyo-TV ve internet Ã¼zerinden yapÄ±lan yayÄ±nlara MÄ°T ve Emniyetâ€™ten izin alma koÅŸulu getiriliyor.

Medya sektörü üzerinde tam kontrol saÄŸlamak isteyen AKP Hükümeti’nin, özellikle internet üzerinden yayÄ±n yapan muhalif medya üzerindeki baskÄ± ve denetimi arttÄ±rmak amacÄ±yla bu yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nda Torba Yasa içerisinde Meclis’e getirip, kabul edilen “Ä°nternete Sansür YasasÄ±” olarak adlandÄ±rÄ±lan yasanÄ±n yönetmeliÄŸi hazÄ±rlandÄ±.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, radyo-TV ve isteÄŸe baÄŸlÄ± yayÄ±nlarÄ±n internet üzerinden sunumuna iliÅŸkin yönetmelik taslaÄŸÄ±, RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) uzmanlarÄ±nca hazÄ±rlandÄ±.

Muhalif yayÄ±nlar ve bu yayÄ±nlarda çalÄ±ÅŸan gazeteciler hakkÄ±nda açÄ±lan ceza davalarÄ± ve RTÜK tarafÄ±ndan kesilen para cezalarÄ± ile “tek sesli” medya oluÅŸturmak isteyen Hükümet, mevcut baskÄ± ve sansürü derinleÅŸtirecek bir çalÄ±ÅŸma içerisinde.

Gazetenin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± taslaÄŸa göre, Radyo-TV ve internet üzerinden yapÄ±lan yayÄ±nlar için MÄ°T ve Emniyet’ten izin almak gerekecek.

24 maddeden oluÅŸan “Radyo, Televizyon ve Ä°steÄŸe BaÄŸlÄ± YayÄ±nlarÄ±n Ä°nternet OrtamÄ±ndan Sunumu HakkÄ±nda Yönetmelik” ile internetten yapÄ±lan tüm radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ± ile Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi ‘Ä°PTV’ formatÄ±ndaki yayÄ±nlar “YayÄ±ndan kaldÄ±rma, eriÅŸim engelleme” gibi geniÅŸ bir sansür çarkÄ±nÄ±n içine alÄ±nÄ±yor. Radyo ve TV yayÄ±nlarÄ±na caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k için verilen para cezalarÄ± internet yayÄ±nlarÄ± için öngörülmezken, bu yayÄ±nlar için sulh ceza hâkimliÄŸinin kararÄ± ile karartma cezasÄ± öngörülüyor. Ä°nternetten yapÄ±lan her türlü yayÄ±nÄ±n lisansÄ±nÄ± alabilmek için ise, MÄ°T ve Emniyet’ten olumlu görüÅŸ alÄ±nmasÄ± gerekecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yayÄ±n yasaÄŸÄ± yetkisi, internet radyo-TV’lerini de kapsayacak.

Bireysel iletiÅŸim için yapÄ±lan görüntülü ve sesli yayÄ±nlar denetim dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±yor. "Medyascope" ve vekil yayÄ±nlarÄ±nÄ±n durumu ise belirsiz.

Ä°nternet üzerinden yapÄ±lan radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±nÄ±n RTÜK’ten yayÄ±n lisansÄ± veya yayÄ±n iletim yetkisi almasÄ± zorunlu olacak. Digitürk, Teledünya, D-Smart gibi televizyon kanallarÄ±nÄ± tek bir platform üzerinden sunan yayÄ±ncÄ±larÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ± internet üzerinden sunmalarÄ± için yayÄ±n lisansÄ± almasÄ± gerekecek. Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi platformlarÄ±n da RTÜK’ten yayÄ±n iletim yetkisi almasÄ± gerekecek.

YasanÄ±n Meclis'te kabul edilmesi sonrasÄ± yönetmelik düzenlemesi için tanÄ±nan 6 aylÄ±k süre, 27 Eylül’de tamamlanÄ±yor. Edinilen bilgiye göre, RTÜK, taslaÄŸÄ± görüÅŸmek üzere yarÄ±n (SalÄ± günü) özel bir toplantÄ± yapacak. Yönetmelik taslaÄŸÄ±, daha sonra, ilgili kurumlara gönderilerek, görüÅŸ istenecek. Daha sonra da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yönetmeliÄŸi olarak Resmi Gazete’de yayÄ±nlanacak. Böylece 7 aydÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan internetteki sansür tasarÄ±sÄ± devreye girmiÅŸ olacak. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 12:30

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