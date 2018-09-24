HÃ¼seyin GÃ¼zelgÃ¼l: Alevileri yok edemediler, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

'Her seÃ§im dÃ¶neminde oy iÃ§in statÃ¼ lafÄ± ediliyor. Bizim buna ihtiyacÄ±mÄ±z yok, cemevlerimiz kabul edilse de edilmese de ibadet yerlerimizdir.'

Serpil Ä°LGÜN

Aleviler, her yÄ±l Muharrem ayÄ±nda tuttuklarÄ± 12 Ä°mam Orucunu hafta sonu sonlandÄ±rdÄ±. Ä°çinde bulunduÄŸumuz günlerde evlerde, cemevlerinde aÅŸure kazanlarÄ± kaynayacak.

Alevi toplumu için önemli bir ibadet olan 12 Ä°mam Orucuna, Ä°mam Hüseyin ve beraberindeki 72 kiÅŸinin Yezid ve ordusu tarafÄ±ndan Kerbela’da katledilmesi kaynaklÄ±k ediyor. Bu nedenle Aleviler, Muharrem ayÄ±nÄ± matem ayÄ± olarak kabul ediyor.

Kerbela, son dönemde iktidarÄ±n da gündeminde. Ä°l ve ilçe belediyeleri Kerbela ile ilgili etkinlikler organize ediyor. TRT’de programlar, belgeseller yapÄ±lÄ±yor. Diyanet cuma hutbesinin konusu yapÄ±yor, aÅŸure törenleri düzenleniyor...

Zorunlu din derslerinden Diyanet’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, 16 yÄ±ldÄ±r Alevi toplumunun hiçbir talebini karÅŸÄ±lamayan AKP iktidarÄ±nÄ±n bu ilgisini Aleviler nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±yor? Diyanet’in “Bizim daima iki kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz olmuÅŸtur, bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bir tanesi; AleviliÄŸin Ä°slam’Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir yol olarak tarif edilmesi. Ä°kincisi de; cemevlerinin caminin alternatifi, baÅŸka bir inancÄ±n mabedi gibi gösterilmesi” yaklaÅŸÄ±mÄ± sürerken, ErdoÄŸan’Ä±n seçim bildirgesindeki “cemevlerine statü tanÄ±nacak” vaadi ne anlama geliyor?

Son dönemde inanç ve güncel meselelerdeki yaklaÅŸÄ±m farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aÅŸmak için çeÅŸitli çalÄ±ÅŸmalar yürüten Alevi örgütleri, birlikteliÄŸin saÄŸlanmasÄ± konusunda ne kadar yol aldÄ±? Yerel seçimlere nasÄ±l yaklaÅŸÄ±lÄ±yor?

Alevi BektaÅŸi Federasyonu (ABF) Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Alevi BektaÅŸi Ä°nanç Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini de yürüten Hüseyin Güzelgül yanÄ±tladÄ±.

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TRT’de Kerbela belgeselleri, bilbordlarda Kerbela afiÅŸleri, aÅŸure programÄ± çaÄŸrÄ±larÄ±... Son yÄ±llarda daha bir yoÄŸunluk kazanan tüm bu program ve etkinlikleri nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Ä°ktidar, ecdadÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± ilhamla hareket ediyor. Daha önce Kerbela olayÄ±nÄ± hiç gündeme dahi almadÄ±klarÄ± gibi yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz aÅŸureyi bile yemezlerdi. Önemli olan Hüseyin duruÅŸunu sergilemektir, o duruÅŸu yaÅŸatÄ±rsan Kerbela’yÄ± yaÅŸatmÄ±ÅŸ olursun. Yoksa matemini çekmeyle, etkinlik yapmayla, oruç tutmayla deÄŸil.

Kerbela, haklÄ± ile haksÄ±zÄ±n, onurlu ile onursuzun, hak ile batÄ±lÄ±n, iyi ile kötünün savaÅŸÄ±dÄ±r. Ä°mam Hüseyin 1379 yÄ±ldÄ±r evrenselleÅŸmiÅŸ, iyiliÄŸin simgesi olmuÅŸtur. DiÄŸer taraftan Muaviye ve oÄŸlu Yezid kötülüÄŸün simgesi olmuÅŸ, lanetlenmiÅŸtir. Ä°mam Hüseyin bize bir nasihat bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r; “Zalimin zulmüne karÅŸÄ± çÄ±kmamak mazluma yapÄ±lacak en büyük kötülüktür. Zalimlerle birlikte varlÄ±k içinde yaÅŸamayÄ± alçaklÄ±k, zulme karÅŸÄ± gelerek bulacaÄŸÄ±m ölümü yücelik sayarÄ±m.” O zulme karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r, biat kültürüne karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸte biz Alevi toplumu, bütün ilhamÄ±mÄ±zÄ±, Ä°mam Hüseyin’in bu duruÅŸundan alÄ±rÄ±z. Ä°mam Ali’nin adaletinden, Ä°mam Hüseyin’in duruÅŸundan... Onun için bu ay bizim için hem haykÄ±rma, hem de paklanma-arÄ±nma ayÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda kendimizi sorgulama ayÄ±dÄ±r.

DolayÄ±sÄ±yla Kerbela Aleviler için taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± anlamdan koparÄ±lÄ±yor...

Evet. Zulümle, baskÄ±yla, katliamla AleviliÄŸi, Alevileri yok edemediler, bu kez dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bunu da içini boÅŸaltarak yapÄ±yorlar. ÖrneÄŸin biz zorunlu din dersleri kalksÄ±n isterken baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her taraf imam hatip okullarÄ±yla doldu. Bilimsel, laik, demokratik bir eÄŸitim var mÄ±? Yok. Hatta okullarÄ±n bodrum katlarÄ±nda mescitler açÄ±ldÄ±, mahallerde her tarafta Kuran kurslarÄ± açÄ±ldÄ±, anaokullarÄ±nda bile deÄŸerler eÄŸitimi altÄ±nda dini eÄŸitim veriliyor, tarikatlarla iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±lar. DiÄŸer yanda, AÄ°HM’in zorunlu din dersleri konusunda verdiÄŸi karar uygulanmÄ±yor.

Biz de buna karÅŸÄ± ABF olarak eylül ayÄ± baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±mÄ±zda ortaöÄŸretimdeki çocuklar için üç aylÄ±k Alevilik eÄŸitimi seferberliÄŸi baÅŸlatmaya karar verdik. Ekimin ilk haftasÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Yoksa çocuklarÄ±mÄ±z yarÄ±n ailesiyle dahi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelir. Velilerimizin de bu yönde talepleri var; “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± cemevlerine niye çekmiyorsunuz?” diyorlar.

Ä°ktidarÄ±n bu kuÅŸatmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Alevi toplumunun daha fazla kenetlenmesi beklenirken, ayrÄ±ÅŸma ve yarÄ±lmalarÄ±n yaÅŸanÄ±yor olmasÄ±nÄ±n sebebi ne?

Çünkü Alevilikten uzaklaÅŸtÄ±k, bizler de deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±k. Köylerde AleviliÄŸi yaÅŸayÄ±p, yaÅŸatÄ±yorduk. Ama metropollere göç ettikten sonra bu kez farklÄ± inançlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k ve asimilasyon adÄ±na her türlü zulümle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ä°ÅŸe almama, iÅŸten çÄ±karma, aÅŸaÄŸÄ±lama, rencide etmeye kadar her ÅŸey... Buna karÅŸÄ± kendimizi gizledik, aileler okula giden çocuklarÄ±na “SakÄ±n biz Aleviyiz demeyin” diye tembihlediler, bu sefer de kendi inancÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±k. Sivas katliamÄ±ndan sonra sesimiz çÄ±kmaya baÅŸladÄ±, fakat kendi inancÄ±mÄ±zÄ±n özünü yaÅŸayamadÄ±k.

Neden?

Çünkü diÄŸer inançlarÄ±n içtihatlarÄ± üzerinden erkanlarÄ±mÄ±zÄ± yürütmeye baÅŸladÄ±k, kendimizi onlara benzetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Mesela Hakka yürüme erkanÄ±nÄ± Sünni inancÄ±na göre yapmaya baÅŸladÄ±k. Ä°krarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±k. Alevi anne babadan doÄŸmayla Alevilik olmaz, yaÅŸayÄ±p, yaÅŸatarak olabilir. Bir pire, bir mürÅŸide kendini teslim etmek lazÄ±m, yola girmek lazÄ±m, yolu yaÅŸayÄ±p yaÅŸatmak lazÄ±m. Yoksa sadece sözde Aleviyim demekle olmaz. Musahiplik, kirvelik ikrarlarÄ± vardÄ± örneÄŸin, bunlardan giderek koptuk. ErkanÄ±mÄ±zÄ±, yolumuzu kaybettik. Menfaat çÄ±karlarÄ±, yolun, erkanÄ±n üzerinde gördük. EÄŸer AleviliÄŸin özünü, iç hukukunu çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsak, onu yaÅŸatÄ±rsak, tekrar o birlikteliÄŸi saÄŸlayabiliriz.

Buraya gelinmesinde Alevi kurumlarÄ±nÄ±n, kanaat önderlerinin payÄ± için ne söylersiniz? Buna neden müdahale edemediniz?

Sorun zaten orda. Ä°ktidar ve taleplerimiz için havale ettikleri Diyanet, eÅŸit yurttaÅŸlÄ±k talebimize karÅŸÄ±, “Gidin birliÄŸinizi saÄŸlayÄ±n gelin” derlerdi. Diyanet zaten baÅŸka bir inancÄ± kabul etmeyen bir yapÄ±. Türkiye genelinde 320 ÅŸubesi olan Alevi BektaÅŸi Federasyonu var, ona baÄŸlÄ± inanç kurulu var, bu birliktelik deÄŸil mi? ABF olarak 12 bölgede çalÄ±ÅŸmalar yürüttük. Pirleri, rehberleri, mürÅŸitleri, araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, analarÄ±, zakirleri bir araya getirip taleplerini, eleÅŸtirilerini aldÄ±k. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Ä°stanbul’da hem Türkiye hem Avrupa’daki inanç önderleri ile bir araya geldik ve Ä°nanç Kurulu’nun kuruluÅŸunu gerçekleÅŸtirdik. Devletin ezberini bozduk.

Ä°nanç Kurulu neden önemli? Temel amacÄ±, iÅŸlevi ne?

Alevi BektaÅŸi Ä°nanç Kurulu’nun amacÄ±; dergahlarÄ±mÄ±za, ocaklarÄ±mÄ±za OsmanlÄ±’dan bu yana devlet eliyle yapÄ±lan baskÄ± ve asimilasyon politikalarÄ±na dur demek ve bu alandaki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸa son vermektir. Alevileri temsil edecek ABF çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki Alevi BektaÅŸi Ä°nanç Kurulu’dur. AralarÄ±nda Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan, HacÄ± BektaÅŸ Anadolu Kültür VakfÄ±’nÄ±n da olduÄŸu 320 ÅŸubesi var bu kurulun. Ama hala muhatap almÄ±yor iktidar. Neden? Ä°ÅŸbirlikçi olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için. Ä°ÅŸbirlikçi olan, Mervan ve Yezid zihniyetinde olan kurumlarÄ±, dedeleri muhatap alÄ±yor. Ä°ktidarÄ±n politikalarÄ±ndan daha çok acÄ± veren de bu zihniyette olanlardÄ±r. Bu zihniyetlerle de mücadele ediyoruz.

NasÄ±l sonuçlar alÄ±yorsunuz?

Henüz baÅŸarÄ±lÄ± olunamÄ±yor. Diyorum ya menfaatleri düÅŸkünleri, koltuk sevdalÄ±larÄ± var. Bu nedenle hedefe ulaÅŸmak kolay olmuyor.

Alevi örgütlenmesinin önde gelen tüm kurumlarÄ±nÄ±n tek çatÄ± altÄ±nda toplanmasÄ±na, inanç kurulu oluÅŸturulmasÄ±na raÄŸmen neden olmuyor?

Engellemeye çalÄ±ÅŸanlar var. Bir de alÄ±nan karara uygun çalÄ±ÅŸma olmasÄ± lazÄ±m, çünkü bir çalÄ±ÅŸman, bir icraatÄ±n yoksa hiçbir deÄŸeri yok. Bütün bunlarla kararlÄ±lÄ±kla mücadele ediyoruz.

Ä°KTÄ°DARDAN HÄ°ÇBÄ°R BEKLENTÄ°MÄ°Z OLMAMALI

ErdoÄŸan’Ä±n 24 Haziran seçim bildirgesindeki vaatlerden birini yine cemevlerine yasal statü verilmesi oluÅŸturmuÅŸtu. Bu vaat Aleviler arasÄ±nda nasÄ±l karÅŸÄ±landÄ±?

Bizim bu devlete, bu zihniyete güvenimiz yok. Her seçim döneminde oy için statü lafÄ± ediliyor. Bizim buna da ihtiyacÄ±mÄ±z yok, cemevlerimiz kabul edilse de edilmese de ibadet yerlerimizdir. Bunlar Alevilerden nasÄ±l oy alabilirim, kandÄ±rabilirim, devÅŸirmeyle oy saÄŸlayabilirim, yandaÅŸ yaratabilirim, onun içindir. Ä°ktidar oy koparma adÄ±na her türlü entrikaya baÅŸvuruyor, dokuz çalÄ±ÅŸtay yapÄ±ldÄ±, sonucunda ne gördük, sÄ±fÄ±r. Onun için artÄ±k bizim bu iktidardan hiçbir beklentimiz olmamalÄ±.

O nedenle yola, ikrara göre hareket edersek o zaman bir birliktelik saÄŸlayabiliriz. AtalarÄ±mÄ±z bütün baskÄ±lara, zulümlere, kÄ±yÄ±mlara raÄŸmen AleviliÄŸi bizlere ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸlar, bizim de onu ileriye taÅŸÄ±yabilmemiz için iç hukuku çalÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Alevi iç hukukunu çalÄ±ÅŸtÄ±rmadan birliktelik zor olur.

DÄ°YANET’Ä°N LAÄžVEDÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORUZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Diyanet konusunda farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar sergileniyor. Kimi Alevi örgütleri ve kanaat önderleri Diyanet’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunurken, kimileri Diyanet içinde Alevilik temsiliyetinin sorunu çözeceÄŸini düÅŸünüyor. Veya son olarak Erzincan’da kurulmak istenen Muharrem çadÄ±rÄ±na belediyenin izin vermemesiyle baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma. BazÄ±larÄ± çadÄ±r kurulmalÄ± derken, bir kesim de “Alevilikte çadÄ±r yok ki, bu nereden çÄ±ktÄ±” diyor. Bu ve benzeri farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak için yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar neden karÅŸÄ±lÄ±k bulmuyor?

Çünkü kararlarÄ±mÄ±z daha tam manasÄ±yla hayata geçmiÅŸ deÄŸil. Bunun için daha fazla çalÄ±ÅŸmamÄ±z, daha fazla bir araya gelmemiz lazÄ±m. Kimin ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne ettiÄŸini, yola ne ÅŸekilde hizmet ettiÄŸini görmemiz, anlamamÄ±z lazÄ±m. Bunun için komisyonumuzu kurduk, bölge çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yaparak, bunlarÄ± bir rapor haline getireceÄŸiz. Ä°kinci kurultayÄ±mÄ±zda da bunlarÄ± baz alacaÄŸÄ±z.

Biz Diyanet’in laÄŸvedilmesini istiyoruz. Yeniden bir düzenlemeye gidilsin, dinle devlet iÅŸlerini birbirinden ayÄ±racak laiklik ilkesine uygun demokratik bir sistem olsun. 300 bine çÄ±ktÄ± Diyanet personeli, 7.5 trilyon civarÄ±nda devasa bir bütçeye sahip. Peki, biz askerlikte eÅŸit miyiz, eÅŸitiz; vergi vermede eÅŸit miyiz, eÅŸitiz; ama daÄŸÄ±lÄ±ma geldiÄŸi zaman Alevilere bir kuruÅŸ ayrÄ±lÄ±yor mu, ayrÄ±lmÄ±yor.

AyrÄ±lmasÄ± bir yana cemevleri tanÄ±nmÄ±yor, kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi ilan ediliyor...

Cemevleri ibadet yerimizdir, cem de ibadetimizdir, Alevilik vardÄ±r, haktÄ±r, bizim kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz de budur.

Sorunlara getirilen farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar, birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±lar mücadelenin sokak ayaÄŸÄ±na nasÄ±l yansÄ±yor?

Aleviler üzerinde çok büyük bir baskÄ± var. Genel olarak demokrasiden, barÄ±ÅŸtan yana olan tüm kesimlere baskÄ± mevcut, ancak Alevi toplumunda daha fazla yaÅŸanÄ±yor. En fazla zulme karÅŸÄ± çÄ±kan, mazlumdan yana olan, insan haklarÄ±ndan, barÄ±ÅŸtan yana olan Alevi toplumudur. Bu nedenle bütün baskÄ±lar onun üzerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Cemevleri de bundan payÄ±na düÅŸeni alÄ±yor. ÖrneÄŸin bugün kamuya Aleviler alÄ±nmÄ±yor. Genel olarak liyakat esasÄ±na göre deÄŸil, biat esasÄ±na göre alÄ±nÄ±yor, ancak bu Aleviler üzerinde daha fazla. Bu da o dönüÅŸtürme politikasÄ±nÄ±n bir parçasÄ±. Bu baskÄ±lardan dolayÄ± alanlara çÄ±kmaktan korkuluyor.

SOYLU Ä°LE GÖRÜÅžME BENÄ°M TALEBÄ°M DEÄžÄ°LDÄ°

24 Haziran öncesinde Alibeyköy Cemevi’ni ziyaret eden Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ile görüÅŸmeniz eleÅŸtirildi. Soylu’nun icraatlarÄ± ve söylemleri hatÄ±rlatÄ±larak “Böyle biriyle görüÅŸmek zorunda mÄ±yÄ±z?” denildi. Soylu ile neden görüÅŸtünüz?

Öncelikle benim bir örgütüm var, Pir Sultan Örgütü ve Alevi BektaÅŸi Federasyonu. Bu ziyareti örgütlerime söyledim. GörüÅŸmeyi ben talep etmedim, Soylu geldi. Bizim taleplerimiz, duruÅŸumuz belli, söyleyecek sözümüz de belli. Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ± yanÄ±ma alarak görüÅŸmeyi yaptÄ±m. Åžu anda konuÅŸtuklarÄ±mÄ±zÄ± kendisine de tek tek söyledim ve kendisini eleÅŸtirdim. “Oy için geldiyseniz asla oy alamazsÄ±nÄ±z. Size güvenimiz kalmadÄ±, oy da vermeyiz” dedim. 16 canÄ±mÄ±z Erzincan’da tutukluydu, onlarÄ±n durumlarÄ±; sonra MaraÅŸ’a Sivas’a, Çorum’a gidiyoruz, 25 yÄ±ldÄ±r engelleniyoruz, bu iÅŸkenceleri yaÅŸamak istemediÄŸimizi dile getirdim. Bu konuda baÅŸka açÄ±klamaya gerek yok. Çünkü dediÄŸim gibi örgütlü biri olarak örgütüme bunlarÄ± söyledim. Örgütüm de zaten bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdüÄŸüm ABF de gerekli açÄ±klamayÄ± yaptÄ±.

YEREL SEÇÄ°MDE KÄ°TLE ÖRGÜTLERÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE HAREKET EDECEÄžÄ°Z

Ä°ç siyasetin gündeminde yerel seçimler var. ABF olarak yerel seçimleri nasÄ±l ele alÄ±yorsunuz?

Hedefsiz bir mücadele sergilerseniz baÅŸarÄ±lÄ± olamazsÄ±nÄ±z. Yerel seçimlerde hedef kazanmak olmalÄ±. HayÄ±r cephesini bir arada tutmak ve daha da geniÅŸleterek mücadele vermek lazÄ±m. EÄŸer hayÄ±r cephesini geniÅŸletirsek baÅŸarÄ±lÄ± oluruz. DeÄŸilse hem kendimize, hem geleceÄŸimize zarar vermiÅŸ oluruz. ABF olarak yerel seçimlerde demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplumla birlikte hareket etme kararÄ± aldÄ±k. Demokratik kitle örgütleriyle bir araya gelip, birlikte ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± tartÄ±ÅŸÄ±p, doÄŸruyu bulup onun üzerinde mücadele etmek lazÄ±m.

24 Haziran sonuçlarÄ± Alevi toplumuna nasÄ±l yansÄ±dÄ±? Umutsuzluk, küskünlük, inançsÄ±zlÄ±k gözlemliyor musunuz?

Muaviye’nin oyunlarÄ± had safhada, bu oyunlar seçimde, sandÄ±kta tekraren yaÅŸatÄ±lacak, halktaki intiba bu. Bunu yÄ±kmak, deÄŸiÅŸtirmek için halkÄ± bilinçlendirmek lazÄ±m. Bölge bölge, mahalle mahalle, ev ev dolaÅŸmak lazÄ±m. Herkese dokunmak, bilgi vermek lazÄ±m. SandÄ±ÄŸa gitmeyerek hem kendine zarar vermiÅŸ olursun, hem mücadeleye, hem çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸine... Bunu iyi anlatÄ±rsak baÅŸarÄ± elde ederiz. Sohbetlerimizde, ibadetlerimizde dahi bunlarÄ± iÅŸliyoruz, bu zihniyetle ne ÅŸekilde mücadele edebileceÄŸimizi anlatÄ±yoruz. BirlikteliÄŸin ne kadar gerekli olduÄŸunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Tabii sadece Alevi toplumunun birlikteliÄŸi deÄŸil, tüm kesimlerle bir araya gelmek önemli. Ancak böyle kazanabiliriz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 22:26

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