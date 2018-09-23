Åžaban DiÅŸli'nin Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne getirilmesi Resmi Gazete'de

Åžaban DiÅŸli'nin Hollanda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak atanmasÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Hollanda büyükelçiliÄŸine atama yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na göre, Hollanda nezdinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçiliÄŸine Åžaban DiÅŸli atandÄ±.

Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki gerilimin fiilen son bulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Lahey Büyükelçisi olarak eski AKP Milletvekili Åžaban DiÅŸli atandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± görevini yürüten Åžaban DiÅŸli’nin kardeÅŸi Mehmet DiÅŸli ‘FETÖ’ sanÄ±ÄŸÄ± olarak tutuklu yargÄ±lanÄ±yor. Åžaban DiÅŸli ise görevinden istifa etmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Hollanda, Türkiye hükümet yetkililerinin 16 Nisan’daki anayasa referandumu öncesinde ülkede propaganda yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini duyurarak, önceden planlanan bir dizi etkinliÄŸi iptal etmiÅŸti. Hollanda hükümeti ülkedeki Türkiye kökenlilerin bölünmemesi gerekçesiyle böyle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun ziyareti de iptal edilmiÅŸti.

Anayasa referandumu öncesinde Hollanda’da yaÅŸayan Türkiyelilerle bir araya gelmek için mart ayÄ±nda Rotterdam’a giden ancak burada “istenmeyen kiÅŸi” ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Kaya ise bu süreçte kara yoluyla Hollanda’ya girmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak buna izin verilmeyince iki ülke arasÄ±ndaki kriz açÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 10:20

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