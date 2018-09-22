ZÄ±rhlÄ± aracÄ±n ezdiÄŸi Hazarâ€™Ä±n davasÄ± yeniden gÃ¶rÃ¼lecek

Pakize Hazarâ€™Ä±n zÄ±rhlÄ± araÃ§la ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin davada verilen 20 ay hapis cezasÄ± kararÄ± iÃ§in Ã¼st mahkemeye yapÄ±lan itiraz kabul edildi.

Lice’de trafiÄŸe kapalÄ± yolda 85 yaÅŸÄ±ndaki Pakize Hazar’Ä± ezerek ölümüne neden Uzman ÇavuÅŸ S.K’ye, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 20 ay hapis cezasÄ± verilmesi ve bu cezasÄ±nÄ±n ertelemesi kararÄ±na dönük üst mahkemeye yapÄ±lan itiraz kabul edildi. Dava yeniden görülecek. Lice Asliye Ceza Mahkemesinde görülen yargÄ±lama sonucu sanÄ±k S.K’ye “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸ ve hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geriye bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karara verilmiÅŸti. Yerel mahkemenin verdiÄŸi bu kararÄ± deÄŸerlendiren DiyarbakÄ±r 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, “Ä°tiraz edenin sÄ±fatÄ±, maddi zararÄ±n giderilmemiÅŸ olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle itirazÄ± kabul etti. dava dosyasÄ± Lice Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.

JANDARMA: SANIK YÜZDE 100 ‘KUSURSUZ’

Olayda taraflarÄ±n kusurunun tespit edilerek rapor hazÄ±rlanmasÄ± için Lice Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca görevlendirilen Lice Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tutanakta, trafiÄŸe kapalÄ± caddede zÄ±rhlÄ± aracÄ± süren sanÄ±k Uzman ÇavuÅŸ S.K olayda yüzde 100 ‘kusursuz’, Pakize Hazar ise ‘dikkatsiz ve tedbirsiz olduÄŸu’ ileri sürülerek yüzde 100 (tam kusurlu) olarak gösterilmiÅŸti.

Hazar Ailesi avukatÄ± Serdar Yel’in, yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine rapor Ankara Adli TÄ±p Kurumu (ATK) Trafik Ä°htisas Dairesine gönderildi. ATK, olaya iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kusur raporunda, Lice Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine ZÄ±rhlÄ± Araç Åžoförü S.K’yi yüzde 100 kusurlu buldu. ZÄ±rhlÄ± aracÄ±n görüÅŸ alanÄ±nÄ± ve Pakize Hazar’Ä±n geçtiÄŸi alanÄ± inceleyen ATK raporda, Hazar’Ä±n Araç Åžoförü S.K’nin görüÅŸ alanÄ±na girdiÄŸini ve caddenin trafiÄŸe kapalÄ± olduÄŸuna dikkat çekerek, ZÄ±rhlÄ± Araç Sürücüsü S.K’nin yüzde 100 kusurlu olduÄŸunu kaydetti. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:06

www.evrensel.net