ABDâ€™den yeni Brunson mesajÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeoâ€™dan Brunson mesajÄ±: OlmasÄ± gereken yer burasÄ±, buraya dÃ¶nÃ¼p dini inancÄ±nÄ± burada yaÅŸayabilmeli.

Amerikan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson hakkÄ±nda konuÅŸtu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo konuÅŸmasÄ±nÄ±n son bölümünde rahip Andrew Brunson’a da deÄŸindi. “AdÄ±nÄ± duymuÅŸ olabileceÄŸiniz bir kiÅŸi daha var. Rahip Brunson” diye söze girdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo Brunson’Ä±n eve dönmesini saÄŸlamak için her türlü çabayÄ± gösterdiklerini vurguladÄ±. Bu sözleri salondan alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

Amerika’nÄ±n Sesi’nde yer alan habere göre Pompeo, Brunson’Ä±n haksÄ±z ÅŸekilde ev hapsinde tutulduÄŸunu savundu, “OlmasÄ± gereken yer burasÄ±, buraya dönüp dini inancÄ±nÄ± burada yaÅŸayabilmeli” diye konuÅŸtu. Mike Pompeo BaÅŸkan Trump’Ä±n kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ± asla unutmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi, bunun Amerika’nÄ±n en büyük deÄŸerlerinden biri olduÄŸunu söyledi. Pompeo, “Rahip Brunson’Ä±n döndüÄŸü gün kalplerimiz sevinçle dolacak” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:50

www.evrensel.net