Diploma notu 90 olan Hakan okulsuz kaldÄ±

Okulsuz kimse kalmayacak denilen sistemin maÄŸdurlarÄ±ndan biri Hakan Murat. Diploma puanÄ± 90 olan Murat aÃ§Ä±kta kaldÄ±.

LGS bitti okullar açÄ±ldÄ± ama yerleÅŸtirmede yaÅŸanan kaos sürüyor. Adana’da ortaokul diploma notu 90 olmasÄ±na karÅŸÄ±n adrese dayalÄ± yerleÅŸtirmede tercih ettiÄŸi liselere yerleÅŸemeyen Hakan Murat Güven, büyük üzüntü yaÅŸÄ±yor.

17 Eylül’de okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±yla birlikte yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken, yüksek puan almasÄ±na raÄŸmen adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme için tercih ettiÄŸi liselerden birine yerleÅŸemeyen Hakan Murat Güven ise okulsuz kaldÄ±. OkullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama gidecek bir okulunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Hakan Murat Güven, “Okullar açÄ±ldÄ± ben okuluma gitmek istiyorum, bütün arkadaÅŸlarÄ±m okulda ben hâlâ dÄ±ÅŸarÄ±dayÄ±m” dedi.

OÄŸlunun okul puanÄ±nÄ±n 90 olduÄŸunu kendi mahallesinde bulunan 3 okul için tercih yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen inÅŸaat mühendisi baba Mehmet Güven ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “OÄŸlumun puanÄ±ndan daha düÅŸük puana sahip öÄŸrencileri, mesela 78 puan alan öÄŸrencileri tercih ettiÄŸimiz okullara almÄ±ÅŸlar, ama benim oÄŸlum diploma puanÄ± 90 olmasÄ±na raÄŸmen bir yere yerleÅŸemedi. Üstelik tercih ettiÄŸimiz okullar, evimize de çok yakÄ±n. OÄŸlum açÄ±k liseye gitmek istemiyor. Meslek lisesi ve açÄ±k lise seçenekleri sunuldu. Ben çocuÄŸumu bu okullara göndermek istemiyorum.” (Adana/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 14:49

www.evrensel.net