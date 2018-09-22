Forma ÅŸansÄ± bulamayan Gary Cahill, takÄ±mdan ayrÄ±lmak istiyor

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu Gary Cahill, forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±lmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Chelsea'nin stoperi GaryÂ Cahill, Ä°ngiltere basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olmasÄ±na karÅŸÄ±n devre arasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±labileceÄŸine iÅŸaret ederek, "Ä°lk 11'de yer almamayÄ± kabullenebilecek biri deÄŸilim. TÃ¼m sezon forma ÅŸansÄ± beklemek benim iÃ§in Ã§ok zor. Mevcut durum devam ettiÄŸi takdirde kulÃ¼bÃ¼n zamanÄ± geldiÄŸinde ayrÄ±lma kararÄ±ma saygÄ± duyacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. GeleceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorundayÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Chelsea'de baÅŸarÄ± dolu gÃ¼zel gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸini aktaran 32 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz oyuncu, "Burada 6 yÄ±l boyunca bÃ¼yÃ¼k ÅŸeylerin parÃ§asÄ± olduktan sonra ÅŸu an geldiÄŸim durumu kabullenmekte zorlanÄ±yorum. Her ÅŸey burada yavaÅŸ yavaÅŸ sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± gÃ¶steriyor. Ufukta yeni bir meydan okuma gÃ¶rÃ¼yorum. KulÃ¼p, taraftarlar ve oyunculara bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyuyorum ancak bazen yolunuza devam edebilmek iÃ§in ciddi kararlar almak zorundasÄ±nÄ±z." yorumunu yaptÄ±.

Ä°smi TÃ¼rk kulÃ¼pleriyle de anÄ±lan tecrÃ¼beli stoper, 2012'de transfer olduÄŸu Chelsea'de 2 Premier Lig, birer UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonluklarÄ± yaÅŸadÄ±. Ä°talyan teknik direktÃ¶r Maurizio Sarri'nin gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan ilk 11'e girmekte zorlanan Cahill, bu sezon henÃ¼z forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 12:07

www.evrensel.net