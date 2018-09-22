Akhisarspor â€“ Galatasaray maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

Son TÃ¼rkiye KupasÄ± Åžampiyonu Akhisarspor, Galatasaray'Ä± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Saat 19.00'da Akhisar StadÄ±'nda baÅŸlayacak maÃ§Ä±, hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yÃ¶netecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Akhisarspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Spor Toto Akhisar StadÄ±'nda saat 19.00'da baÅŸlayacak müsabakayÄ± hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 5 haftasÄ±nda 4 galibiyet, 1 maÄŸlubiyetle 12 puan toplayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, haftaya puan tablosunun ilk sÄ±rasÄ±nda girdi.

Hafta içinde UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Rusya'nÄ±n Lokomotiv Moskova takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle baÅŸlayan Galatasaray, moral depoladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Akhisarspor müsabakasÄ±nÄ± kazanarak, maç fazlasÄ±yla Medipol BaÅŸakÅŸehir'e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± liderliÄŸi devralmak istiyor.

Galatasaray'da cezalÄ± Younes Belhanda dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncu bulunmuyor.

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye KupasÄ±'nÄ±, bu sezon baÅŸÄ±nda ise TFF Süper Kupa'yÄ± müzesine götüren Akhisarspor ise Süper Lig'e iyi baÅŸlayamadÄ±. Ege temsilcisi, 5 hafta sonunda 2 beraberlik, 3 maÄŸlubiyetle puan tablosunun dibine demir attÄ±.

13. KEZ KARÅžI KARÅžIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de 13. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle baÅŸlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 11'ini Galatasaray, birini Akhisarspor kazandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 36 golüne, yeÅŸil-siyahlÄ±lar 12 golle yanÄ±t verdi.

Geçen sezonki lig maçlarÄ±nda Galatasaray, evinde 4-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Akhisarspor, evindeki 6 maçtan birini kazanÄ±rken, Galatasaray deplasmanda 5 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 6, Galatasaray 12 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

Öte yandan iki takÄ±m bu sezon baÅŸÄ±nda TFF Süper Kupa maçÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Konya'daki müsabakanÄ±n normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandÄ±. Ege temsilcisi seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu kupayÄ± tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

DiÄŸer yandan, taraflar geçen sezon Ziraat Türkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde eÅŸleÅŸti. Evindeki maçÄ± 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek turu geçti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 11:33

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