Ä°ran'da askeri tÃ¶rene saldÄ±rÄ±: 24 Ã¶lÃ¼, 53 yaralÄ±

Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Ahvaz kentinde askeri geÃ§it tÃ¶renine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi, saldÄ±rÄ±yÄ± Al Ahvaziye Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Ahvaz kentinde gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri geÃ§it tÃ¶renine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±yÄ± Al Ahvaziye Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.Â Ä°ranlÄ± yetkililer, saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 24'e yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi

Ä°ran devlet televizyonu, geÃ§it tÃ¶renindeki askerlere ve locada oturan Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililere silahlÄ± bir grup tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaleti Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali HÃ¼seyin HÃ¼seynzade, Al Ahvaziye Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ± sonucu 24Â kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve en az 53Â kiÅŸinin de yaralÄ± olarak hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerden birinin gazeteci olduÄŸu belirtildi.

FotoÄŸraf: DHA

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re Ä°ran devlet televizyonu muhabiri, saldÄ±rÄ±nÄ±n geÃ§it tÃ¶reninin baÅŸÄ±nda meydana geldiÄŸini ve saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda tÃ¶renin daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Haberde, saldÄ±rganlarÄ±n geÃ§it tÃ¶reninin arkasÄ±nda yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geÃ§it tÃ¶renini taradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ramazan Åžerif, saldÄ±rÄ± sorasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada sÃ¶z konusu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suudi Arabistan yÃ¶netimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen geÃ§it tÃ¶renlerini etkilemek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.

FotoÄŸraf: DHA

Huzistan Eyalet Valisi GulamrÄ±za Åžariati, dÃ¶rt kiÅŸi olan saldÄ±rganlardan ikisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, biri yaralÄ± olmak Ã¼zere iki saldÄ±rganÄ±n saÄŸ olarak yakalandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. Vali Åžariati, saldÄ±rganlarÄ±n askeri Ã¼niforma giyerek yetkililerin bulunduÄŸu alanÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda sivil halktan da yaralÄ± olanlarÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ran'da 1980'de baÅŸlayan Irak-Ä°ran savaÅŸÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle bugÃ¼n Ã¼lkenin birÃ§ok kentinde askeri geÃ§it tÃ¶renleri yapÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 12:57

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