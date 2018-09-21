4. Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali yarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±yor

4. Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Bienalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ resepsiyonu, Ä°stanbul Hollanda KonsolosluÄŸuâ€™nda yapÄ±ldÄ±.

4. Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali’nin açÄ±lÄ±ÅŸ resepsiyonu, önceki akÅŸam Ä°stanbul Hollanda KonsolosluÄŸu’nda yapÄ±ldÄ±. Resepsiyonda Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali’nin gerçekleÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunan kurum ve kuruluÅŸlara teÅŸekkür plaketleri sunuldu. Ä°KSV Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Bülent EczacÄ±baÅŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda “Ä°stanbul Kültür Sanat VakfÄ± olarak 1973 yÄ±lÄ±ndan bu yana Türkiye’nin kültür ve sanat yaÅŸamÄ±nda birçok ilki gerçekleÅŸtirdik. Bu ilklerden biri de 2012 yÄ±lÄ±nda düzenlediÄŸimiz Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali’ydi. TasarÄ±mÄ±, bu alanda o zamana dek düzenlenen tüm etkinliklerden farklÄ± bir biçimde ele alan, bu pratiÄŸin farklÄ± disiplinlerle iliÅŸkisini ve hayatÄ±mÄ±zdaki etkisini vurgulayan; düÅŸündüren, soru soran ve araÅŸtÄ±ran bir etkinlik olan Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali, bu yÄ±l dördüncü kez düzenleniyor. UluslararasÄ± arenada da benzerlerinden yaklaÅŸÄ±mÄ±yla ayrÄ±ÅŸan ve bugün adÄ± en iyi tasarÄ±m etkinlikleri arasÄ±nda sayÄ±lan bienalimizin yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ± nedeniyle mutluluk ve gurur duyuyoruz,” dedi.

BÄ°ANEL 4 KASIM’DA SONA ERECEK

4. Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali yarÄ±n Akbank Sanat, YapÄ± Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere BeyoÄŸlu bölgesindeki altÄ± mekanda açÄ±lÄ±yor. 4 KasÄ±m’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek bienalde mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, ekoloji, teknoloji, ekonomi gibi farklÄ± alanlardan 200’ün üzerinde katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± yer alacak. Bianel’de haritalardan yiyeceklere, ölçüm birimlerinden yapay zekâya, resimden uzay istasyonuna kadar öÄŸrenme ve tasarÄ±mla iliÅŸkisini sorgulayan farklÄ± projeler bulunuyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 21:59

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