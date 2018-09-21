ABDâ€™den Rusya ve Ã‡inâ€™e S-400 fÃ¼ze yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

ABD, Rusyaâ€™dan savaÅŸ jetleri ve S-400 hava savunma sistemi satÄ±n alan Ã‡inâ€™e de yaptÄ±rÄ±m uygulama kararÄ± aldÄ±.

ABD, Rusya’ya yaptÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± artÄ±rarak, Rus ordusu ve istihbarat birimiyle iliÅŸkisi bulunan 33 kiÅŸi ve kurumu kara listeye alÄ±rken, Rusya’dan savaÅŸ jetleri ve S-400 hava savunma sistemi satÄ±n alan Çin’e de yaptÄ±rÄ±m uygulama kararÄ± aldÄ±. ABD’nin bu yaptÄ±rÄ±m kararÄ±yla Rusya’dan S-400 füzeleri baÅŸta olmak üzere silah alan ülkelere de mesaj niteliÄŸinde olduÄŸu belirtildi. Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na göstererek, ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± bir an önce kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Rusya ordusu ve istihbarat birimiyle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunan 33 kiÅŸi ve kurumu 2017 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan ABD’nin HasÄ±mlarÄ±yla YaptÄ±rÄ±mlar Yoluyla Mücadele Etme YasasÄ± (CAATSA) altÄ±ndaki yasaklÄ±larÄ±n bulunduÄŸu listeye aldÄ±. DW’nin haberine göre, listeye yeni alÄ±nanlarla birlikte toplamda 72 kiÅŸi veya kurumun bulunduÄŸu bu yasaklÄ±lar listesinde yer alan isimlerle ticaret yapmak, ticareti yapanlara yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±na neden olabiliyor.

ABD’nin Çin’e uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m da bu kapsamda yer alÄ±yor. Çin ordusunun mühimmat ve eÅŸyalarÄ±ndan sorumlu birimi ve bu birimin baÅŸÄ±ndaki Li Åžangfu, Rus silah üreticisi Rosoboronexport ile “kayda deÄŸer iÅŸlem” yaptÄ±klarÄ± gerekçesiyle ABD’nin yaptÄ±rÄ±mÄ±na maruz kalacak. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Çin ordusunun Rosoboronexport’tan 2017’de 10 adet SU-35 savaÅŸ uçaÄŸÄ± ve 2018’de S-400 hava savunma sistemi aldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Li’yi ve baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu askeri birimi ABD’de ihracat lisansÄ±na baÅŸvurmaktan ve ABD finansal sistemini kullanmaktan men etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. ABD ayrÄ±ca Li’yi ve birimini, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ticaret yapmasÄ± yasak insanlar listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. UluslararasÄ± Reuters haber ajansÄ±, isminin gizli kalmasÄ± koÅŸuluyla gazetecilere konuÅŸan bir ABD hükümet yetkilisinin, Çin’e uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hedefinin Çin deÄŸil, Rusya olduÄŸunu belirtti.

ABD’DEN TÜRKÄ°YE’YE S-400 MESAJI

Reuters ve AFP haber ajanslarÄ± isimlerinin gizli kalmasÄ±yla konuÅŸan ABD hükümet yetkililerinin, Çin ordusuna karÅŸÄ± alÄ±nan yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ±n S-400 hava savunma sistemlerini almak isteyen baÅŸka ülkelere bir mesaj niteliÄŸinde algÄ±lanmasÄ±nÄ± istediklerini söylediklerini belirtti. Yetkililer, Rusya’dan savaÅŸ uçaklarÄ±, füze ve savunma sistemleri almak isteyen baÅŸka ülkelere de benzer yaptÄ±rÄ±mlar yapmayÄ± düÅŸünebileceklerini söyledi. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almak istediÄŸi için bir süredir ABD ile sorun yaÅŸÄ±yor. ABD’nin Avrupa ve Avrasya iliÅŸkilerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell de Temsilciler Meclisi’nin DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi’nde Nisan ayÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satÄ±n almasÄ±nÄ±n “CAATSA’nÄ±n 231’inci maddesi kapsamÄ±nda yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmasÄ±na ve Türkiye’nin F-35 programÄ±na katÄ±lÄ±mÄ± üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyeli” taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

F-35 SATIÅžI ASKIYA ALINDI

Türkiye’nin ise sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi için havadan savunma sistemlerine ihtiyaç olduÄŸunu ve bunu NATO müttefiklerinden almak istediklerini fakat alamadÄ±klarÄ± için Rusya’dan S-400 füzelerini almaya yöneldiÄŸini belirtiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, konuyla ilgili AÄŸustos sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacÄ± olduÄŸunu, bu sistemlerin alÄ±nmasÄ± için anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve “en kÄ±sa zamanda” da Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini alacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

ABD ise Türkiye’nin S-400 sistemlerini kullanmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n NATO sistemi içerisinde yer alan bazÄ± ABD yapÄ±mÄ± silahlarÄ±n güvenliÄŸi konusunda risk teÅŸkil ettiÄŸini belirterek bu karara karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. ABD yapÄ±mÄ± silahlar arasÄ±nda F-35 savaÅŸ uçaklarÄ± da yer alÄ±yor. ABD, S-400 füzelerinin F-35 uçaklarÄ±nÄ±n teknik özelliklerine eriÅŸme riskinden dolayÄ± Türkiye’nin ABD’den almak için anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 100’den fazla F-35’in Türkiye’ye teslimatÄ±nÄ± geçici olarak durdurma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ°N YAPTIRIM KARARIN KALDIRILMASINI Ä°STEDÄ°

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alan ABD’ye tepki göstererek, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Geng Shuang, olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. ABD’nin Çin Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Ekipman GeliÅŸtirme DepartmanÄ± ve kurumun Direktörü Li Shangfu’ya Rusya’dan hava savunma sistemi (S-400) ve savaÅŸ uçaÄŸÄ± (Sukhoi Su-35) satÄ±n aldÄ±klarÄ± gerekçesiyle yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±yla ilgili konuÅŸan Shuang, “Çin, ABD’nin mantÄ±ksÄ±z eylemleri nedeniyle güçlü bir öfke duyuyor. ABD’yi hatalarÄ±nÄ± bir an önce düzeltmesi, yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmasÄ± için uyarÄ±yoruz. Aksi takdirde ABD bunun sonuçlarÄ±na katlanacak” dedi.

Konu hakkÄ±nda ABD’ye protesto notasÄ± yolladÄ±klarÄ±nÄ± da duyuran Shuang, “ABD’nin eylemleri uluslararasÄ± iliÅŸkilerin temel ilkelerini aÄŸÄ±r ÅŸekilde ihlal etti. ABD’nin eylemleri Çin ordusu ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkileri önemli ölçüde zayÄ±flattÄ±” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Rusya ile Çin’in savunma alanÄ± da dahil iÅŸbirliÄŸinin uluslararasÄ± hukuku ihlal ermediÄŸini ve üçüncü ülkelere yönelik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Shuang, ABD’nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na raÄŸmen Moskova ile iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 16:38

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