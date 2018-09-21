Ä°ranâ€™Ä±n sessiz karÅŸÄ± devrimi

'Ä°ranâ€™da Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici herhangi bir siyaset biÃ§imi ortaya Ã§Ä±kmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±ra yakÄ±ndÄ±r'

Saira RAIFFE

Jacobinmag.com

AmerikalÄ± devlet adamlarÄ± için Ä°ran’daki ekonomik koÅŸullarÄ±n kötüleÅŸmesi Tahran’daki Ä°slami rejimin çöküÅŸünü hÄ±zlandÄ±racak bir fÄ±rsat ya da BirleÅŸik Devletlerle doÄŸrudan müzakerelere giriÅŸilebilmesine olanak saÄŸlayacak bir baskÄ± aracÄ± olarak görünüyor. Son yaptÄ±rÄ±mlardan beri sÄ±radan Ä°ranlÄ±lar açÄ±sÄ±ndan ekonomik koÅŸullar her geçen gün daha da istikrarsÄ±zlaÅŸmaya devam ediyor. Hakikatte Ä°ran halkÄ±nÄ±n geniÅŸ kesimleri uzun yÄ±llardan beri yokluk içerisinde yaÅŸamakta ve protestolar gündelik rutinleri haline gelmiÅŸ bulunuyor.

Sert Amerikan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±, Ä°ranlÄ±larÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n gittikçe kötüleÅŸmesinde kilit bir rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r ve uygulanacak yeni yaptÄ±rÄ±mlar halkÄ±n sorunlarÄ±nÄ± daha da arttÄ±racaktÄ±r. Bununla birlikte Ä°ran hükümeti de halkÄ±n çektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±lardan sorumludur. Ä°ran’daki duruma yabancÄ± olanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸ olsa da yÄ±llardan beri Ä°slam Cumhuriyeti’nin ekonomi politikalarÄ±nÄ± izleyen ve eleÅŸtirenlerin öngördüÄŸü üzere bu senenin baÅŸÄ±ndan itibaren gerçekleÅŸen geniÅŸ çaplÄ± ayaklanmalarÄ±n sebebi tam da hükümetin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bu sorumluluÄŸa iÅŸaret etmektedir.

AYAKLANMALAR BEKLENMEDÄ°K DEÄžÄ°LDÄ°

AralÄ±k 2017-ocak 2018’deki ayaklanmalarÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸini tahmin etmek için kahin olmak gerekmiyordu. Ä°ranlÄ± sosyologlar, iktisatçÄ±lar, entelektüeller son yÄ±llarda büyük çaplÄ± protestolar gerçekleÅŸebileceÄŸine dair uyarÄ±larda bulunmuÅŸlardÄ±. Resmi iÅŸsizlik oranÄ± 2017 baharÄ±nda yüzde 12.6’ya ulaÅŸÄ±rken genç iÅŸsizliÄŸi yüzde 26.4’ü bulmuÅŸtu. Asgari ücret, ekonomistler tarafÄ±ndan olmasÄ± gerektiÄŸi yerden çok düÅŸük hesaplanan yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yüzde 40’Ä±ndan daha düÅŸük bir noktada bulunuyor. Resmi rakamlara göre Ä°ran’da 12 milyon kiÅŸi mutlak yoksulluk içinde. Ä°ktisatçÄ±lar halkÄ±n yüzde 6’sÄ±nÄ±n açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda olduÄŸunu tahmin ediyor.

Ä°ran, buna ek olarak, su kaynaklarÄ±nÄ±n kötü yönetilmesi sebebiyle korkunç bir çevre kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Her beÅŸ kiÅŸiden birinin tarÄ±mda istihdam edildiÄŸi Ä°ran’da toprak erozyonu dünya ortalamasÄ±nÄ±n 2.5 katÄ± ve belli bölgelerde toprak ve su kaynaklarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi sebebiyle tarÄ±mÄ±n yasaklanmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Sermaye kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da yÄ±llÄ±k petrol gelirlerinin yarÄ±sÄ± kadar olduÄŸu tahmin ediliyor. BirleÅŸik Devletlerin çekilmesinin ardÄ±ndan geçersiz kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ nükleer anlaÅŸmanÄ±n sonra yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n geçici olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, ilaç ithalatÄ± gibi konularda kolaylÄ±k saÄŸlasa da geliÅŸmeler birçok sÄ±radan Ä°ranlÄ±nÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nda gözle görülür bir iyileÅŸme saÄŸlamamakla beraber daha fazla dÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±ma da kapÄ± aralanamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ran ekonomisindeki durgunluk sürmektedir. Bir yÄ±ldan kÄ±sa sürede Amerikan dolarÄ± Ä°ran para birimi karÅŸÄ±sÄ±nda üç kattan fazla deÄŸer kazandÄ± ve görünen o ki BirleÅŸik Devletlerin nükleer anlaÅŸmadan çekilmesiyle durum daha da kötüleÅŸecek.

NEOLÄ°BERAL POLÄ°TÄ°KALARIN ETKÄ°SÄ°

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n etkisine ek olarak bahsettiÄŸimiz problemlerden bazÄ±larÄ± inkar edilemez biçimde Ä°ran’Ä±n 1990’lÄ± yÄ±llardan beri takip ettiÄŸi neoliberal politikalardan kaynaklanmaktadÄ±r. 2005’te ‘ruhani önder’ tarafÄ±ndan yapÄ±lan anayasal deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan birçok kamu kuruluÅŸu özelleÅŸtirildi. Ä°ran-Irak savaÅŸÄ±nÄ±n sonunu takip eden yÄ±llarda hükümet iÅŸçilerin maaÅŸ ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± üzerinde müzakere edebilme gücünü sistematik bir biçimde zayÄ±flattÄ±. Sonuç olarak iÅŸ sözleÅŸmelerinin yüzde 90’Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n geçici olduÄŸunu ve dört milyondan fazla iÅŸçinin sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Devletin “ülkenin kendi kendine yeterliliÄŸe ulaÅŸmasÄ± için gereken ölçüde ücretsiz yükseköÄŸrenim” saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden anayasal taahhüdüne raÄŸmen yükseköÄŸrenimde artan özelleÅŸtirmeyle birlikte öÄŸrencilerin yüzde 87’sinin eÄŸitim için para ödemek durumunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Sosyal sigortalarÄ±n bütün yurttaÅŸlarÄ± kapsamasÄ± üzerine yapÄ±lan konuÅŸmalara raÄŸmen BaÅŸkan Hasan Ruhani yönetimi pahalÄ± ilaçlarÄ± sigorta kapsamÄ±ndan çÄ±karmaya devam etmekle birlikte baÅŸkanÄ±n bütün bir saÄŸlÄ±k güvencesi sistemini tamamen ortadan kaldÄ±rabileceÄŸine dair söylentiler de sürmektedir.

ABD VE Ä°RAN REJÄ°MÄ°NÄ°N ORTAKLAÅžTIÄžI POLÄ°TÄ°KALAR

Bu noktada, Ä°ran’Ä±n “yüzde 99”unun baÅŸÄ±na gelen, diÄŸer birçok ülkenin “yüzde 99”larÄ±ndan farksÄ±zdÄ±r. Gerçekte Ä°ranlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n sebebi kÄ±smen BirleÅŸik Devletler yönetiminin kendi ülkesinde zorla uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalarla aynÄ± sebeptendir. Ä°slam Cumhuriyeti ve BirleÅŸik Devletler elitleri, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± fakirleÅŸtiren politikalar konusunda ortaklaÅŸmaktadÄ±r. Bütün farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen Ä°ran örneÄŸi; devletin sosyal hizmetlerden çekilmesi, emeÄŸin sermaye karÅŸÄ±sÄ±nda sistematik bir biçimde zayÄ±flatÄ±lmasÄ± ve ekonominin finansallaÅŸmasÄ± açÄ±sÄ±ndan diÄŸer neoliberalizm örnekleriyle ortaklaÅŸmaktadÄ±r.

Ä°ran aylardan beri emeklilik fonlarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesinden dolayÄ± emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± kaybeden Ä°ranlÄ± emeklilerin, iÅŸverenler tarafÄ±ndan ücret hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na maruz kalan iÅŸçilerin ve fabrikalarÄ±n özelleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± çÄ±kanlarÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l protestolarÄ±na sahne oldu. Protestolar neredeyse her seferinde ÅŸiddetli müdahaleye maruz kaldÄ±. ÖrneÄŸin, ocak ayÄ±nda gerçekleÅŸen ülke çapÄ±ndaki protestolar öncesinde aralÄ±k 2017’de emekliler, iÅŸçiler ve öÄŸrenciler; cezaevinde saÄŸlÄ±k problemleriyle mücadele eden ancak hastaneye sevk edilmeyen liderleri Reza Åžahabi’nin bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden otobüs ÅŸoförleri sendikasÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilerde bulunmuÅŸlardÄ±. Tahmin edileceÄŸi üzere protesto ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±ldÄ± ve göstericiler darbedilerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ulusal bir krizin ortasÄ±nda dahi rejim, bir kÄ±smÄ± gösterilere dahi katÄ±lmamÄ±ÅŸ olan solcu öÄŸrencilerin tutuklanmasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey önermemektedir.

Ä°SLAMÄ° KARAKTERLÄ° BÄ°R NEOLÄ°BERALÄ°ZM

Ä°ran neoliberalizmi, neoliberal politikalarla bir tür Ä°slami ideolojinin iç içe geçmesiyle örüldü. Toplumsal huzursuzluÄŸa sebep olup son protestolarÄ± tetikleyen yalnÄ±zca ileri sürülen kemer sÄ±kma paketi deÄŸil aynÄ± zamanda -yukarda deÄŸindiÄŸimiz koÅŸullar baÄŸlamÄ±nda düÅŸünürsek- dini ve ideolojik kurumlar için ayrÄ±lan dev bütçeler oldu. Bu sistemin saçmalÄ±ÄŸÄ± üzerine bir örnek vermek gerekirse: Temel iÅŸlevinin ne olduÄŸu kamuoyu tarafÄ±ndan tam olarak bilinmeyen dini kurumlardan biri olan “Jame’atol Mustafa al’Alamia” için, son derece ciddi çevresel problemlerle baÅŸ etmek gibi bir göreve sahip olan çevre bakanlÄ±ÄŸÄ±na ayrÄ±lan bütçenin bir buçuk katÄ± büyüklüÄŸünde bir bütçe ayrÄ±ldÄ±.

Ä°ran’daki neoliberal hegemonya daha adil bir toplum iddiasÄ±yla ortaya çÄ±kan 1979 Devrimi baÄŸlamÄ±nda düÅŸünüldüÄŸünde anlaÅŸÄ±lmaz görülebilir. Bununla beraber devrimin ilk dönemki ahlaki, kültürel yapÄ± ve deÄŸerlerin çeÅŸitliliÄŸi, Ä°slam Cumhuriyeti içindeki ayrÄ±calÄ±klarÄ±ndan faydalanarak farklÄ± hedeflerin peÅŸinde olan çeÅŸitli siyasi gruplarÄ±n gözünde neoliberalizmi biçilmiÅŸ kaftan kÄ±ldÄ±.

Ali Ekber HaÅŸimi Rafsancani’nin Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ±’nÄ± takip eden ilk cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde (1989-1993) hükümetin ekonomi danÄ±ÅŸmanlarÄ± “yapÄ±sal uyum” politikalarÄ±nÄ± “ekonomi bilimi”nin en güncel baÅŸarÄ±sÄ± olarak gösterdiler. Neoliberalizm savaÅŸ sonrasÄ± dönemde Ä°ran’Ä±n yeniden inÅŸasÄ± için en iyi rota olarak sunuldu. Yeni politikalara karÅŸÄ± çÄ±kanlar ise -Dünya BankasÄ± gibi yabancÄ± kurumlardan para almanÄ±n ülkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sarsacaÄŸÄ±nÄ± ifade edenler dâhil olmak üzere- gözden düÅŸtü. Seküler solcular halihazÄ±rda siyaset sahnesinden silinmiÅŸti ve sÄ±ra Ä°slam Cumhuriyeti’nin düzen içi solunun da kademeli olarak marjinalize edilmesine gelmiÅŸti.

NEOLÄ°BERALÄ°ZMÄ°N UYGULANMASI KOLAY OLMADI

Seküler-Ä°slami solcularÄ±n ve diÄŸer muhaliflerin marjinalleÅŸtirilmesine raÄŸmen neoliberal politikalarÄ±n uygulanmasÄ± kolay olmadÄ±. Åžehir ayaklanmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra özellikle ilk zamanlarda devrime sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± muhafazakarlar da sÄ±kÄ± direniÅŸte bulundular. 1992 MeÅŸhed isyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan muhafazakar gazeteciler giderek artan sÄ±nÄ±f ayrÄ±mÄ± üzerine tartÄ±ÅŸmaya ve Rafsancani’yi devrimin ideallerine ihanetle suçlamaya baÅŸladÄ±lar. Gerçek Müslümanlar ve güvenilir devrimciler olarak gördükleri alt sÄ±nÄ±flarÄ±n mutlak yoksulluÄŸu ile zenginlerin savurgan ve müsrif yaÅŸamlarÄ±nÄ± kÄ±yasladÄ±lar.

Muhafazakarlar, sÄ±nÄ±f ayrÄ±mÄ±nÄ± Ä°slami ve devrimci deÄŸerler ile tüketim kültürüyle iç içe geçmiÅŸ batÄ±lÄ± bir yaÅŸam tarzÄ±nÄ±n çatÄ±ÅŸmasÄ± olarak betimlediler. Bu keskin ikilem her ne kadar indirgemeci olsa ve Ä°ran toplumunun gerçekleriyle uyuÅŸmasa da muhafazakarlar eÅŸitsizliÄŸin kültürel bir mesele olarak ele alÄ±nmasÄ±nÄ± dayattÄ±lar. Ruhani liderin altÄ±nÄ± çizdiÄŸi “kültürel pusu” tehlikesine yani “batÄ±lÄ±” yaÅŸam tarzÄ±na karÅŸÄ± Besiç milisleri harekete geçirildi.

KAMU KURUMLARI DEVRÄ°M MUHAFIZLARINA PEÅžKEÅž ÇEKÄ°LDÄ°

Bununla beraber muhafazakar eleÅŸtiri gerçekte hiçbir alternatif önermedi. “Ä°slami devrimin gerçek varisleri olan” alt sÄ±nÄ±flara önem verilmesi uyarÄ±sÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±rsak sözde “bilimsel” neoliberal doktrinlere karÅŸÄ± diÅŸe dokunur sosyoekonomik bir eleÅŸtiri yapÄ±lmadÄ±. Muhafazakar eleÅŸtiri saf bir biçimde ideolojikti. OnlarÄ± korkutan kendi ideolojilerine sadÄ±k kalÄ±p kalmayacaklarÄ±ndan emin olamadÄ±klarÄ± özel sektörün güçlenerek Ä°slam Cumhuriyeti’ni zayÄ±flatmasÄ±ydÄ±. Böylece, özelleÅŸtirmenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamak ya da kamu sektörünü iyileÅŸtirmek yerine kamu kurumlarÄ± rejimin güvenebileceÄŸi kiÅŸilere, Devrim MuhafÄ±zlarÄ±’na peÅŸkeÅŸ çekildi. Bu karar ironik bir biçimde Rafsancani hükümeti tarafÄ±ndan verildi.

Böylece rejim alt tabakalarÄ±n ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± kültürel bir cepheye oturtmayÄ± baÅŸarÄ±p seküler ve “batÄ± tarafÄ±ndan zehirlenmiÅŸ” orta ve üst sÄ±nÄ±fla “dini” alt tabaka arasÄ±nda kültürel düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± körükleyecek bir propaganda baÅŸlattÄ±. Bu projeye “kültürel pusu” söylemi baÄŸlamÄ±nda hedef tahtasÄ±na konulan “batÄ±lÄ±” yaÅŸam tarzÄ±nÄ± benimsemiÅŸ orta sÄ±nÄ±fa karÅŸÄ± sert polisiye önlemler eÅŸlik etti. Siyaset sahnesinde kalmak isteyenler bu kültürel karÅŸÄ±tlÄ±k oyununun kurallarÄ±nÄ± benimsemek durumunda kaldÄ±. 1997 baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde ezici bir zafer elde eden yasal muhalefet projesini “reformizm” olarak nitelendirdi. BaÅŸlangÄ±çta Ä°slam Cumhuriyeti’nin sol kanadÄ± olan ve birçok durumda savaÅŸ sonrasÄ± siyasal sistemde bir kenara itilmiÅŸ olan reformistler, serbest piyasalarÄ±n mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± “bilimsel” ekonomi olarak kabul etmeye baÅŸladÄ±lar.

ÖZELLEÅžTÄ°RME DEÄžÄ°ÅžÄ°M ARAYANLAR Ä°ÇÄ°N BÜYÜLÜ BÄ°R SÖZ HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Resmi siyasal özgürlüklere odaklanÄ±p sivil toplumun güçlendirilmesini siyasi söyleminin kilit unsuru haline getiren reformistler, kendilerini siyasi arenada giderek geniÅŸleyen orta sÄ±nÄ±fÄ±n ve onun sosyal ve politik özgürlük taleplerinin temsilcisi olarak kabul ettirmeyi baÅŸardÄ±. Reformistler, devletin ekonomik güce sahip olmasÄ±nÄ±n Ä°slami hükümete vatandaÅŸlarÄ±n özel ve sosyal hayatlarÄ±na yönelik baskÄ±cÄ± müdahaleler için gerekli koÅŸullarÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle serbest piyasayÄ± savundular. Reformist iddiaya göre devlet ekonomi üzerindeki kontrolünü yitirirse ve özel sektör güçlenirse Ä°slam Cumhuriyeti topluma katÄ± normlar dayatamayacaktÄ±. Böylece özelleÅŸtirme, deÄŸiÅŸim arayanlar için bir çeÅŸit büyülü söz haline gelirken reformistler Ä°ran toplumunun bir kesimi için özellikle çekici hale geldi.

BaÅŸka bir deyiÅŸle, Ä°slami reformistler rejim tarafÄ±ndan baskÄ± ve zorla yaÅŸam tarzlarÄ±na müdahale edilen geniÅŸ seküler orta sÄ±nÄ±fa seslenerek Ä°ran’da neoliberal ideologluk rolüne soyundular. Böylece Ä°slam Cumhuriyeti’nin yasal muhalefetinin resmi söyleminde “özgürlük” ve “serbest piyasa” iç içe geçmiÅŸ oldu. Bu söylemde serbest piyasa toplumsal ve politik özgürlüÄŸün anahtarÄ± olarak ele alÄ±ndÄ± ve birbirini izleyen her hükümetin ekonomi politikalarÄ±nÄ±n daha fazla özgürlük getireceÄŸi düÅŸüncesi toplumda yer etti. Orta sÄ±nÄ±fÄ± kendi kitlesi olarak kabul eden ve siyasi güç kaynaÄŸÄ± olarak ele alan Ä°slami solcular yani reformcular -özellikle küçük ölçekli fabrikalarÄ± emek yasalarÄ± kapsamÄ±ndan çÄ±karan reformlar vasÄ±tasÄ±yla- iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± yoksullaÅŸtÄ±racak politikalarÄ± savunup kabul ettiler.

NEOLÄ°BERAL BÄ°R KÜLTÜR

Bu neoliberal politikalarÄ±n Ä°slam Cumhuriyeti’nin ideolojisi üzerinde etkileri oldu. 1990’larda “yapÄ±sal uyum”un baÅŸlangÄ±cÄ±nda bazÄ± sertlik yanlÄ±sÄ± gazeteler maddi durumu et almaya yetmeyenlere karÅŸÄ± duyarsÄ±z hareket ettiÄŸi gerekçesiyle yemek programlarÄ±nda biftek tarifleri yayÄ±mlayan devlet televizyonunu eleÅŸtirmiÅŸti. Günümüzde ise rejimin TV ÅŸovlarÄ± ve diÄŸer ideolojik ve kültürel ürünleri yoksullukla ilgili herhangi bir endiÅŸe taÅŸÄ±mÄ±yor.

ÖrneÄŸin, bir yÄ±l kadar önce, hükümet tarafÄ±ndan yönetilen bir internet kanalÄ± olan TV Plus, Tahran’da 80 dolarlÄ±k hamburgerler satan bir hamburgerci hakkÄ±nda bir program yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Devlet televizyonu Amerikan rüyasÄ±nÄ±n Ä°ran versiyonunun aktif propagandasÄ±nÄ± yaparak kitleleri “zengin” olmalarÄ± gerektiÄŸine ikna etmeye çalÄ±ÅŸmakta ve kendi çabalarÄ±na güvenerek yeteri kadar çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa hiçbir ÅŸeyin onlarÄ± durduramayacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermektedir. GiriÅŸimcilik kültü medya tarafÄ±ndan yoÄŸun bir biçimde topluma takdim edilmektedir. Birçok TV kanalÄ± kitlelere zengin olma rüyasÄ±nÄ±n peÅŸine nasÄ±l düÅŸeceklerine dair eÄŸitim vermek için giriÅŸimcileri programlara çÄ±karmaktadÄ±rlar. Bu yeni eÄŸilim Ä°slam Cumhuriyeti’nin ilkeleriyle çeliÅŸmiyor gibi görünse de ‘devrim’in taleplerini Ä°slam’a dönüÅŸ ve Ä°slami ilkelerin uygulanmasÄ±na indirgeyerek tahrif ediyor. DolayÄ±sÄ±yla Ä°slam Cumhuriyeti’nin ideolojik aygÄ±tÄ±, adil bir toplum inÅŸasÄ± talebini tamamen ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ bulunuyor.

AMERÄ°KAN RÜYASIYLA Ä°SLAMÄ° ÜTOPYACILIK BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Yeni ideoloji Amerikan rüyasÄ±nÄ± bir tür Ä°slami ütopyacÄ±lÄ±kla birleÅŸtirdi. Devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir haberde -arka planda Nino Rota’nÄ±n Baba filmi için bestelediÄŸi meÅŸhur fon müziÄŸi çalarken- muhabir, Maserati kullanan otuz iki yaÅŸÄ±nda bir adama bu kadar genç bir Ä°ranlÄ±nÄ±n nasÄ±l böyle pahalÄ± bir araba kullanabildiÄŸini sorar. Cevap ÅŸöyledir: Ä°ran gençliÄŸinin diÄŸer ülkelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hiçbir eksiÄŸi yoktur, yeteri kadar çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa bir Maserati ve hatta daha pahalÄ± bir araba sahibi olabilirler. Muhabir bu arabayÄ± niçin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunda ise genç adam herkese Ä°ran’Ä±n yatÄ±rÄ±m için güvenli bir liman olduÄŸunu kanÄ±tlamak istediÄŸini söyler. Sadaka kültürü bu pembe tabloya eÅŸlik eder. Genç adam yaklaÅŸan dini tatilde arabasÄ±nÄ± lüks bir düÄŸün törenine gücü yetmeyen bir aileye gelin arabasÄ± olarak kullanmak üzere ödünç vereceÄŸini söyler.

Devlet televizyonu rejim tarafÄ±ndan yönetilen birçok internet kanalÄ±yla birlikte Amerikan reality showlarÄ±na ve sitcomlarÄ±na benzer programlar yayÄ±mlamaktadÄ±r. Popstarlar yerine Ä°mam Hüseyin için ilahiler söyleyen dini ÅŸarkÄ±cÄ±larla röportajlar yapan bir televole programÄ± hayal edin. GeçmiÅŸ yÄ±llarda tutuklanmaya fazlasÄ±yla yetecek seviyede kÄ±sÄ±tlÄ± bir tesettürle beraber özel hayatlarÄ±nÄ± ulu orta yaÅŸayan ancak laf arasÄ±nda Ä°slami kanunlarÄ±n ve kadÄ±nlara dayatÄ±lan kÄ±yafet biçiminin faydalarÄ±ndan bahsetmeyi ihmal etmeyen ünlüler, aktörler ve ÅŸarkÄ±cÄ±larla dolu programlar.

YakÄ±n bir örneÄŸe bakacak olursak bütün yüzüne, boynuna ve ellerine dövmeler yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için tutuklanan Ä°ranlÄ± bir rapçi hücredeyken Kur’an okumak dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Kur’an’Ä± ise “Okul yÄ±llarÄ±ndan veri hakkÄ±nda harika birçok ÅŸey duyduÄŸu” “cool” bir kitap olarak tanÄ±mladÄ±. Görünen o ki Ä°slam Cumhuriyeti’nin yeni savunucularÄ± daima dindar, sade ve genellikle yoksul olarak takdim edilen savaÅŸ ve devrim ÅŸehitleriyle neredeyse hiç benzerlik taÅŸÄ±mÄ±yor.

Rejimin ekonomik oryantasyonundaki bu deÄŸiÅŸimlere raÄŸmen Ä°slam’Ä±n gerçekliÄŸini temsil ettiÄŸi iddiasÄ± el deÄŸmemiÅŸ konumda. Ne var ki bu deÄŸiÅŸimin Ä°slam Cumhuriyeti için sonuçlarÄ± oldu. Devrimci dönem söylemi yoksullara ve yoksul bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlara vurgu yaparak hükümete alt katmanlarÄ± mobilize etme gücü saÄŸlÄ±yor ya da en azÄ±ndan yoksullarÄ±n hükümetin kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± kolladÄ±ÄŸÄ±na inanmalarÄ±nÄ± mümkün kÄ±lÄ±yordu. YakÄ±n zamanda, rejimin “batÄ± tarafÄ±ndan zehirlenmiÅŸ” orta ve üst sÄ±nÄ±fla alt tabaka arasÄ±nda tasarladÄ±ÄŸÄ± düÅŸmanlÄ±k alt tabakaya bir çeÅŸit manevi üstünlük baÄŸÄ±ÅŸladÄ± ve polise batÄ±lÄ± yaÅŸam tarzÄ±yla damgalanmÄ±ÅŸlara karÅŸÄ± güç saÄŸladÄ±.

Ä°DEOLOJÄ°K HURAFELERÄ°N ALANI DARALDI

Yine de bu ideolojik deÄŸiÅŸimlerin yarattÄ±ÄŸÄ± -kendini Devrim MuhafÄ±zlarÄ±’nÄ±n doÄŸrudan ve dolaylÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla inÅŸa edilen dev alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde ve medyada parlatÄ±lan lüks yaÅŸam tarzÄ±nda apaçÄ±k ortaya koyan- maddi ekonomik sonuçlarÄ±n alt tabakalardaki huzursuzluÄŸun artmasÄ±nda bir rolü olduÄŸu söylenebilir. Bugün, kÄ±rk yÄ±llÄ±k Ä°slam Cumhuriyeti yönetiminin ardÄ±ndan neredeyse bütün siyasi gruplar Ä°slam Cumhuriyeti’nin adÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ resmi politikalarÄ±na ucundan kenarÄ±ndan bulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyor.

Alt sÄ±nÄ±flarÄ± temsil edip onlara hizmet etme iddiasÄ±na ve bir sosyal refah sistemi tesis edilmesindeki daha önceki baÅŸarÄ±lara raÄŸmen Ä°slam Cumhuriyeti en azÄ±ndan son yirmi yedi yÄ±ldÄ±r iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ve alt sÄ±nÄ±flarÄ±n haklarÄ±nÄ± sistematik bir biçimde zayÄ±flatmakta olduÄŸundan dolayÄ± katÄ± ekonomik gerçeklik ideolojik hurafelerin alanÄ±nÄ± giderek daralttÄ±. GeçtiÄŸimiz aralÄ±k ayÄ±ndaki protestolarda sÄ±klÄ±kla duyduÄŸumuz sloganlardan biri “Reformcular! Muhafazakarlar! Buraya kadar!” oldu.

FarklÄ± siyasi gruplarÄ±n önde gelen isimleri ve özellikle de reformcularÄ±n desteÄŸiyle parlamentoya, hükümete ve belediye meclislerine seçilen isimler sosyal medyada sürekli eleÅŸtirilmekteler. Birçok durumda Ä°ranlÄ± iÅŸçiler, çiftçiler ve diÄŸer protestocular faydasÄ±zca yerel imamlara baÅŸvurma yoluna gitmiÅŸlerdir. BazÄ± örneklerde imamlar protestocularÄ± cuma namazlarÄ±na almama tehdidine baÅŸvurmuÅŸtur. Bu durum uzun zaman beri Ä°slam Cumhuriyeti tarafÄ±ndan teÅŸvik edilen sÄ±radan halkÄ±n destekçisi azizleÅŸtirilmiÅŸ din adamlarÄ± imajÄ±na doÄŸrudan darbe vurmaktadÄ±r.

OLASILIKLAR

Ne var ki, Ä°ran halkÄ±nÄ±n geniÅŸ kesimlerinin rejim karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± zorunlu olarak özgürlükçü politikalarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± gibi ihtimal ki monarÅŸi ya da diÄŸer ÅŸovenist ideolojiler biçiminde bir otoriterliÄŸe kapÄ± aralayabilir.

Bütün bir ilerici muhalefetin on yÄ±llardan beri sistematik baskÄ±larla sindirildiÄŸini bir siyasi arenada geriye Avrupa ve Amerika tarafÄ±ndan fonlanan Farsça TV kanallarÄ± vasÄ±tasÄ±yla kendi ideolojisinin propagandasÄ±nÄ± yapma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde eden tek siyasi grup olarak monarÅŸistler kalÄ±yor. Son protestolarÄ±n bir kÄ±smÄ±nda duyulan monarÅŸi yanlÄ±sÄ± tezahüratlar göz önünde tutulursa bu çabanÄ±n kÄ±smen de olsa baÅŸarÄ± elde ettiÄŸini söyleyebiliriz.

BaskÄ± Ä°slam Cumhuriyeti’nin on yÄ±llardan beri en güvendiÄŸi dayanaÄŸÄ± olmaya devam ederken bazÄ± Ä°ranlÄ±lar rejimin bu stratejiyi devrim öncesi dönemdeki BirleÅŸik Devletler destekli selefinden miras aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmuÅŸ gözüküyor. Böylesine baskÄ±cÄ± politik atmosferi ve Ä°ran halkÄ±nÄ±n bir asrÄ± aÅŸkÄ±n özgürlük ve adalet mücadelesi tarihinin on yÄ±llardan beri rejim tarafÄ±ndan ÅŸiddetli bir biçimde çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önünde bulundurursak bazÄ± Ä°ranlÄ±larÄ±n 1953 darbesini ya da monarÅŸiye, diktatörlüÄŸe ve emperyalizme karÅŸÄ± bizzat Ä°ran halkÄ±nÄ±n verdiÄŸi mücadeleyi unutmuÅŸ olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmaktan çÄ±kar.

Bu koÅŸullarda ve rejimin baskÄ±sÄ± ÅŸiddetini arttÄ±rarak sürerken bazÄ± liberter sürgünler ve aktivistler Ä°ran veliaht prensiyle kol kola BirleÅŸik Devletler müdahalesini aktif bir biçimde desteklemeye baÅŸladÄ±lar. Rejimin bütün bir ilerici muhalefeti Ä±srarla bastÄ±rma çabasÄ± ile solcu ve milliyetçi güçlerin çaÄŸdaÅŸ tarih sahnesinden silinmesi ocak ayÄ±ndaki protestolar sÄ±rasÄ±nda böylesi bir maskaralÄ±ÄŸÄ±n Fox News ve uluslararasÄ± ölçekte yayÄ±n yapan Farsça TV kanallarÄ±nda yer bulabilmesine zemin hazÄ±rladÄ±.

Ä°ranlÄ±larÄ±n dÄ±ÅŸ müdahale korkularÄ±nÄ± anlamak için komÅŸu ülkeler Irak ve Afganistan’da süregelen kabusa bakmalarÄ±na dahi gerek yoktur. Kendi geçmiÅŸlerinden MusaddÄ±k’Ä±n CIA tarafÄ±ndan devrildiÄŸi 1953 darbesini ve gizli polis SAVAK’Ä±n iÅŸkencecilerini hatÄ±rlamalarÄ± yeterlidir. Böylece Ä°ranlÄ±lar BirleÅŸik Devletler tarihinin en rezil kepaze baÅŸkanlarÄ±ndan birinden yardÄ±m dilenecek kadar pervasÄ±z oportünistleri tarih sahnesinden sileceklerdir.

DiÄŸer bir korkutucu olasÄ±lÄ±k da protestolarÄ±n daha militan hale gelmesi durumunda orta sÄ±nÄ±fÄ±n alt sÄ±nÄ±flarÄ±n bastÄ±rÄ±lmasÄ±na destek olmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bugün orta sÄ±nÄ±f Ä°slam Cumhuriyeti’nin ideolojik dönüÅŸümü açÄ±sÄ±ndan hedef kitle ve - giriÅŸimcilik kültü ile Amerikan rüyasÄ±ndan rejimin bölgedeki askeri gücünün ÅŸovenistçe yüceltilmesine - rejimin mesajÄ±nÄ± benimsemiÅŸ görünüyorlar. Ä°ran’da yaÅŸanacak bir karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n Suriye’de yaÅŸanan olaylarÄ±n tekrarÄ±na yol açacaÄŸÄ± korkusu çeÅŸitli gruplar tarafÄ±ndan yüksek sesle dile getiriliyor.

ORTA SINIF Ä°LE Ä°SLAM CUMHURÄ°YETÄ° Ä°DEOLOJÄ°SÄ°NÄ°N YAKINLAÅžMASI

DahasÄ± 2009’da YeÅŸil Hareket’in bastÄ±rÄ±lmasÄ± Ä°ran orta sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en azÄ±ndan bazÄ± kesimlerinde psikanaliz dilinde saldÄ±rganla özdeÅŸleÅŸme olarak adlandÄ±rÄ±lan - ve Ä°slam Cumhuriyeti’ndeki ideolojik deÄŸiÅŸimlerle gittikçe pekiÅŸtirilen- bir eÄŸilim yarattÄ±. Bu deÄŸiÅŸim orta sÄ±nÄ±fÄ±n dünya görüÅŸü ile Ä°slam Cumhuriyeti’nin ideolojisi arasÄ±nda giderek artan ve son zamanda hükümet tarafÄ±ndan desteklenen Ä°ranlÄ± kimliÄŸi imajÄ±nda kendisini gösteren bir yakÄ±nlaÅŸmaya iÅŸaret etmektedir. Öyle ki, Ä°slam Cumhuriyeti önceleri Ä°slam’Ä± Ä°ranlÄ± kimliÄŸinin en önemli unsuru olarak ortaya koyup ülkenin Ä°slam öncesi tarihini bir kenara atarken orta sÄ±nÄ±f buna cevaben özellikle Ä°ran’Ä±n tarihsel ve edebi mirasÄ±nÄ± yücelterek Ä°slam öncesi tarihe vurgu yapÄ±yordu.

Ancak son zamanlarda Ä°slam Cumhuriyeti propagandasÄ± antik Ä°ran’Ä±n efsanevi figürleriyle KasÄ±m Süleymani gibi Devrim MuhafÄ±zlarÄ± komutanlarÄ± arasÄ±nda paralellikler çizmeye çabalÄ±yor. MeÅŸhur bir Ä°ranlÄ± sosyoloÄŸun yÄ±llar önce söylediÄŸi gibi orta sÄ±nÄ±f ve Ä°slam Cumhuriyeti’nin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korkularÄ± arttÄ±kça birbirlerine daha da kenetleniyorlar. Orta sÄ±nÄ±f ve rejimin ekonomik ve kültürel bakÄ±mdan sarmaÅŸÄ±k misali birbirine dolanmasÄ± bu unsurlarÄ±n alt sÄ±nÄ±flara karÅŸÄ± potansiyel bir ittifak iliÅŸkisi içine girmesi tehlikesini doÄŸuruyor.

Yine de orta sÄ±nÄ±fÄ±n Ä°slam Cumhuriyetine desteÄŸi çantada keklik deÄŸil. Orta sÄ±nÄ±f monarÅŸiyi yalnÄ±zca ülkeye bolluk ve istikrar getirecek yeteneklilikte bir alternatif olarak deÄŸil aynÄ± zamanda Ä°slam Cumhuriyeti’nin tarihsel olarak yadsÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve birçok defa militanca karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± toplumsal özgürlükleri sunabilecek bir güç olarak da görebilir.

KARAMSAR TABLO

Bu baÄŸlamda Ä°ran’da özgürleÅŸtirici herhangi bir siyaset biçimi ortaya çÄ±kmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±ra yakÄ±ndÄ±r. Yükselen tansiyon toplumu kutuplaÅŸtÄ±rmaya devam ederken basÄ±n üzerinde etkisini arttÄ±rÄ±p gücüne güç katan dÄ±ÅŸ destekli muhalefet Ä°slam Cumhuriyeti’nin temsil ettiÄŸi ya da temsil ediyormuÅŸ gibi yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeye karÅŸÄ± nefret ve öfkeden sunmaktan öte bir ÅŸey yapmamaktadÄ±r. Yükselen monarÅŸi yanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± köklü gerici ve ÅŸovenist eÄŸilimlere iÅŸaret ediyor. Bu uzlaÅŸmaz durum siyasete çok az alan bÄ±rakmakla birlikte siyasi faaliyeti bir ilke ve programlar meselesi olmaktan çÄ±kararak çeÅŸitli gruplarÄ±n Ä°ran içi ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki kaynaklar üzerindeki rekabetine indirgiyor. AçÄ±kçasÄ±, oldukça küçük çaplÄ± örgütlü iÅŸçi ve solcu öÄŸrenci gruplarÄ± ile bir avuç ilkeli siyasi aktivist, toplumsal eleÅŸtirmen ve entelektüel dÄ±ÅŸÄ±nda neoliberal ideoloji geniÅŸ ölçüde kabul görmektedir.

SOL DAHA GENÄ°Åž BÄ°R KÄ°TLEYE HÄ°TAP ETMELÄ°

Neoliberalizmin olumsuz etkileri her ne kadar solun siyasete müdahil olmasÄ± ve baskÄ±nlÄ±k kazanmasÄ± için objektif olarak elveriÅŸli bir durum saÄŸlÄ±yor olsa da üstesinden gelinmesi gereken teorik ve pratik engeller söz konusu. On yÄ±llardan beri Ä°ran solunun peÅŸini bÄ±rakmayan baskÄ±lara ek olarak solun -haklÄ± olarak- orta sÄ±nÄ±fa karÅŸÄ± beslediÄŸi güvensizlik solcularÄ±n bu sÄ±nÄ±fa karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ±na ya da düÅŸmanca tavÄ±r takÄ±nmasÄ±na sebep oluyor. Ne var ki, dünyanÄ±n birçok yerinde toplumun geniÅŸ kesimlerini mobilize etmekte baÅŸarÄ±lÄ± olan çaÄŸdaÅŸ sol hareketlerin deneyimleri neoliberal düzenin realitesi karÅŸÄ±sÄ±nda daha geniÅŸ bir kitleye hitap etmenin önemini gösteriyor.

Bu hareketlerden çÄ±karÄ±lacak derslerden biri Ä°ran toplumunu özgürleÅŸtirici siyaset için mobilize etme giriÅŸiminin hem iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± hem de orta sÄ±nÄ±fÄ±n gündeminde yer etmesi ve orta sÄ±nÄ±fÄ±n aslÄ± astarÄ± olmayan Amerikan rüyasÄ±ndan uyandÄ±rÄ±lmasÄ± gereÄŸinin kavranmasÄ± olabilir. DiÄŸer ülkelerin deneyimlerine baÅŸvurulmasÄ± orta sÄ±nÄ±fa iÅŸin sonunda neoliberal politikalarÄ±n kazanÄ±nÄ±n kendisi olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve asÄ±l kavganÄ±n yüzde 1 ile yüzde 99 arasÄ±nda yaÅŸanan kavga olduÄŸunu gösterecektir.

Çeviren: Kemal Berkay BaÅŸtuji

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