Ãœcretlerini alamayan iÅŸÃ§iler, YeÅŸil Kundura Ã¶nÃ¼nde eylem baÅŸlattÄ±

FotoÄŸraf: Evrensel

Ãœcretlerini alamayan iÅŸÃ§iler, YeÅŸil Kundura Ã¶nÃ¼nde eylem baÅŸlattÄ±

    • 20 EylÃ¼l 2018 17:47

    Konkordato ilan eden YeÅŸil Kundura genel merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde inÅŸaat iÅŸÃ§ileri, Ã¼cretlerinin Ã¶denmediÄŸi gerekÃ§esiyle eylem baÅŸlattÄ±.

    YeÅŸil Kundura iÅŸçileri, paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle sabah saatlerinde Ä°stanbul CevizlibaÄŸ’da bulunan iÅŸletmenin önünde eylem gerçekleÅŸtirdi. Ä°ÅŸçiler yasal haklarÄ±nÄ±n iade edilmesini ve ücretlerinin ödenmesini talep etti.

    FotoÄŸraf: Evrensel

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:50
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