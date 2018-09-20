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FotoÄŸraf: Evrensel
Ãœcretlerini alamayan iÅŸÃ§iler, YeÅŸil Kundura Ã¶nÃ¼nde eylem baÅŸlattÄ±
20 EylÃ¼l 2018 17:47
Konkordato ilan eden YeÅŸil Kundura genel merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde inÅŸaat iÅŸÃ§ileri, Ã¼cretlerinin Ã¶denmediÄŸi gerekÃ§esiyle eylem baÅŸlattÄ±.
YeÅŸil Kundura iÅŸçileri, paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle sabah saatlerinde Ä°stanbul CevizlibaÄŸ’da bulunan iÅŸletmenin önünde eylem gerçekleÅŸtirdi. Ä°ÅŸçiler yasal haklarÄ±nÄ±n iade edilmesini ve ücretlerinin ödenmesini talep etti.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:50
YeÅŸil Kundura iflas ettiÄŸini iddia ederek inÅŸaatlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± gasp etmeyi düÅŸünüyor. Ä°ÅŸçiler YeÅŸil Kundura genel merkezi önünde. pic.twitter.com/H9HR9NXhrB— Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 20 Eylül 2018
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