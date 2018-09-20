UsulsÃ¼zle suÃ§lanan Rezak hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Para aklamakla alaka olmak Ã¼zere toplan 25 suÃ§tan yargÄ±lanan Malezya Eski BaÅŸbakanÄ± Necip Rezak hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

“VarlÄ±k fonundaki paralarÄ± usulsüz olarak kullanmak ve zimmetine geçirmekle” itham edilen Malezya Eski BaÅŸbakanÄ± Necip Rezak hakkÄ±ndaki tüm suçlamalarÄ± reddetti. KiÅŸisel banka hesabÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±k 700 milyon dolar geçirmekle suçlanan Razak için 20 yÄ±la kadar hapis isteniyor.

Malezya’nÄ±n Yeni BaÅŸbakanÄ± Mahathir Muhammed, iktidara geldikten sonra ülkede tartÄ±ÅŸmalara yol açan varlÄ±k fonunun incelenmesini istemiÅŸ, incelemeler sonunda yaklaÅŸÄ±k 4 milyar dolarÄ±n fondan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ederek bu paralarÄ± geri almak için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Razak, hesabÄ±na geçirmekle suçlandÄ±ÄŸÄ± paralarÄ±n Suudi kraliyet ailesi tarafÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yasaklanan Razak’Ä±n evine yapÄ±lan baskÄ±nda çok sayÄ±da çanta ve büyük miktarda para ve mücevher bulunmuÅŸtu.

Bulunan el çantalarÄ± arasÄ±nda Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markalarÄ±n olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. 9 yÄ±l Malezya’yÄ± yöneten Razak, mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan genel seçimi kaybetmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 17:23

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