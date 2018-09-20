Bedelli askerlikten 'adli tatil dÃ¶neminde yararlansÄ±nlar' talebi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, hakim, savcÄ±, hakim ve savcÄ± adaylarÄ± ile avukatlarÄ±n bedelli askerlik hizmetinden adli tatil dÃ¶neminde yararlandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± Ã¶nerdi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na yargÄ±daki iÅŸ yükü dikkate alÄ±narak, talep etmeleri halinde hakim, savcÄ±, hakim ve savcÄ± adaylarÄ± ile avukatlarÄ±n bedelli askerlik hizmetinden adli tatil döneminde yararlandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± önerdi.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül'ün imzasÄ±yla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na, talep üzerine hakim, savcÄ±, hakim ve savcÄ± adaylarÄ± ile avukatlarÄ±n bedelli askerliÄŸi adli tatil döneminde yapmalarÄ±na yönelik yazÄ± gönderdi.

YazÄ±da, yargÄ±lama faaliyetlerinin etkin, verimli ve hÄ±zlÄ± iÅŸlemesinde yargÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n önemli görevler üstlendiÄŸi belirtildi.

YargÄ±lama faaliyetleri yerine getirilirken, verilen kararlarÄ±n isabetinin yanÄ±nda yargÄ±sal süreçlerin de makul zaman diliminde tamamlanmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸu ifade edilen yazÄ±da, adalet hizmetlerinin kesintisiz ÅŸekilde verilmesi gerektiÄŸi de vurgulandÄ±.

YazÄ±da, yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n çeÅŸitli nedenlerle görev baÅŸÄ±nda bulunmamalarÄ±nÄ±n yargÄ±lamalarÄ±n uzamasÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±na, bu durumun sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kadrosuyla aÄŸÄ±r iÅŸ yükü altÄ±nda bulunan yargÄ± mercilerinin yükünün daha da artmasÄ±na neden olduÄŸu kaydedildi.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yargÄ±lamalarÄ±n aksamadan, kesintisiz ÅŸekilde sürdürülmesi, muhtemel yakÄ±nmalarÄ±n, hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n önüne geçilebilmesi amacÄ±yla talepleri halinde hakimler, savcÄ±lar, hakim ve savcÄ± adaylarÄ± ile avukatlarÄ±n bedelli askerlik hizmetinden yargÄ±nÄ±n iÅŸ yükünün az olduÄŸu adli tatil dönemine denk gelen 20 Temmuz-31 AÄŸustos tarihlerinde yararlanmalarÄ±nÄ± talep etti.

Adalet ve Milli Savunma bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n, görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiÄŸi ve bu konuda düzenleme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 11:22

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