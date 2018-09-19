Putin ile Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: GÃ¼ndem Suriye

FotoÄŸraflar: AA

Putin ile Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: GÃ¼ndem Suriye

    • 19 EylÃ¼l 2018 18:47

    Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

    Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile telefonda görüÅŸtü. Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Putin ile Merkel arasÄ±nda gerçekleÅŸen telefon görüÅŸmesinde Suriye meselesinin çözümünün ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    AçÄ±klamada, Putin'in Soçi'de CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme sonucunda Türkiye ve Rusya arasÄ±nda, "Ä°dlib gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± bölgesindeki" durumun istikrarlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin imzalanan mutabakat zaptÄ± hakkÄ±nda Merkel'e bilgi verdiÄŸi belirtildi.

    Ukrayna krizine deÄŸinilen görüÅŸmede, dünya finans piyasasÄ±ndaki olumsuz eÄŸilimin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (DIÅž HABERLER)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:58
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