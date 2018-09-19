â€˜YardÄ±m Ã§abasÄ± yargÄ±lanmamalÄ±â€™

SaÄŸlÄ±k Ã¶rgÃ¼tleri, Cizreâ€™de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi dÃ¶nemde verdikleri saÄŸlÄ±k hizmeti nedeniyle yargÄ±lanan saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

TTB, TDB, SES, DEV-SAÄžLIK Ä°Åž ve TÜMRAD-DER, 2016 yÄ±lÄ±nda Cizre’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sürerken sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± bodrumlarda saÄŸlÄ±k hizmetine ihtiyaç duyan insanlara yardÄ±m götürmek üzere ambulansla yola çÄ±kan ve engellenen saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 28 Eylül’de görülecek ilk duruÅŸmasÄ± öncesi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

TTB ToplantÄ± Salonu’nda düzenlenen toplantÄ± da basÄ±n metnini TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman okudu. AdÄ±yaman, 2016 yÄ±lÄ±nda Cizre’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda bodrumlara sÄ±ÄŸÄ±nan insanlara saÄŸlÄ±k hizmeti sunmak için giden saÄŸlÄ±k emekçilerinin 28 Eylül’de Mardin’de yargÄ±lanacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Cizre’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ve çatÄ±ÅŸma nedeniyle sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ± bodrumlarda yaralÄ±, aç, susuz kalmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n yardÄ±m çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±na duyarsÄ±z kalamadÄ±ÄŸÄ± için on dört saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± bir ambulansla yola çÄ±ktÄ±. Ama yardÄ±m etmeleri engellendi ve sonuç olarak yüzlerce kiÅŸinin ölmesine tanÄ±k olduÄŸumuz günler yaÅŸandÄ±” diye belirtti. AdÄ±yaman, duruÅŸma gününe dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Biz mesleki sorumluluklarÄ±n yerine getirilmesini, mesleki özerkliÄŸi korumayÄ±, mesleÄŸi insan yaÅŸamÄ±nÄ± ve hastalarÄ±n haklarÄ±nÄ± koruyarak yerine getirme ilkelerini savunan, koruyan, saÄŸlÄ±k meslek birlikleri ve örgütleri olarak mesleklerinin gereÄŸini yerine getiren saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yargÄ±lanmalarÄ±nÄ± mesleki ilkelerimize aykÄ±rÄ± buluyoruz. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olana yardÄ±m etme çabasÄ± yargÄ±lanmamalÄ±dÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:46

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