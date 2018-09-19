THYâ€™den kargo Ã¼cretine yÃ¼zde 81 zam

THY, uÃ§ak kargo gÃ¶nderim Ã¼cretine yÃ¼zde 81 + yÃ¼zde 18 KDV oranÄ±nda zam yaptÄ±. GeliÅŸme, kaÄŸÄ±t zammÄ±yla boÄŸuÅŸan gazeteleri de vuracak.

Türk Hava YollarÄ± (THY), uçak kargo gönderim ücretine (KG birim) yüzde 81 + yüzde 18 KDV oranÄ±nda zam yaptÄ±. Kilogram birim ücreti 1.10 TL’den 2 TL + yüzde 18 KDV’ye çÄ±karÄ±ldÄ±.

THY 2017 yÄ±lÄ±nda ve dünyada 82 noktaya 1.1 milyon ton kargo taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, 1.3 milyar dolar gelir elde etmiÅŸti.

BASIN ETKÄ°LENECEK

Bütün bölgeler için geçerli olacak zamlÄ± tarife dün itibarÄ±yla geçerli oldu. Söz konusu zam, kaÄŸÄ±t maliyeti sorunu ile boÄŸuÅŸan gazete ve dergilere yen bir yük getirecek. THY kargosunu kullanan basÄ±n zamlardan doÄŸrudan etkilenecek.

ÜÇ AY ÖNCE ZAM YAPMIÅžTI

THY bir önceki zammÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k üç ay önce 22 MayÄ±s’ta yapmÄ±ÅŸtÄ±.

THY, 2018 yÄ±lÄ± için 1.5 milyar dolarÄ± geçen bir kargo kazanç hedef açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. THY, ‘Turkish Cargo’ markasÄ± altÄ±nda genel kargo, tehlikeli madde, radyoaktif madde, gazete, canlÄ± hayvan, akvaryum balÄ±ÄŸÄ±, bozulabilir madde, resmi evrak, gümrüklü aktarma baÅŸta olmak üzere çoklu kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:51

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