ÅžahÄ±s ikna edildi, AVM'deki silah paniÄŸi sona erdi

KaÄŸÄ±thane'deki bir AVM'ye silahla girip paniÄŸe neden olan ÅŸahÄ±s, ikna edildi ve teslim oldu.

KaÄŸÄ±thane'de bulunan bir AVM'ye silahla giren ve paniÄŸe neden olan ÅŸahÄ±s polis tarafÄ±ndan ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre AVM'ye gelen bir kiÅŸi, yemekhane ve kafeteryalarÄ±n bulunduÄŸu bölümde silahÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±. Elinde silah bulunan kiÅŸiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM'ye çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi.

SilahlÄ± kiÅŸinin, AVM'de iÅŸyeri bulunan bir kiÅŸiyle alacak verecek meselesi olduÄŸu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalÄ±ÅŸmasÄ± uzun süre devam etti.

Zaman zaman AVM'nin teras bölümüne çÄ±kan kiÅŸi, ikna edildikten sonra polis teslim oldu. (DHA/Ä°stanbul)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 13:41

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