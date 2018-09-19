AhÅŸap evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda mÃ¼lteci 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Kocaeliâ€™de Suriyeli mÃ¼lteci ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ahÅŸap evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 2 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 Ã§ocuk yaralandÄ±.

Kocaeli'de ahÅŸap evde çÄ±kan yangÄ±nda mülteci 2 çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 çocuÄŸun ise vücutlarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸtu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Suriyeli mülteci ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 2 katlÄ± ahÅŸap evde, gece saatlerinde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler, kÄ±sa sürede ahÅŸap binayÄ± sardÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine bölgeye, itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde sadece çocuklarÄ±n olduÄŸunu fark eden yurttaÅŸlar, itfaiye ekipleri gelmeden yardÄ±ma koÅŸtu ve 3 çocuÄŸu dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±.

Olay yerine ulaÅŸan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken vücutlarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸan 3 çocuk, ambulansla Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

AÄ°LE SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°RDÄ°

Ä°tfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, yangÄ±nÄ± öÄŸrenip olay yerine gelen aile fertleri, evde yaÅŸlarÄ± 3 ile 14 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 5 çocuklarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi. YangÄ±n itfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ±yla güçlükle söndürüldü. Eve giren ekipler, 2 çocuÄŸun cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. ÇocuklarÄ±n anne ve babasÄ± feryat edip gözyaÅŸÄ± döktü, sinir krizleri geçirdi.

Küçük çocuklarÄ±n cansÄ±z bedenleri morga kaldÄ±rÄ±lÄ±rken evin kullanÄ±lmaz hale geldiÄŸi yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 11:42

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