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Dolar kuru 6,27'nin Ã¼zerinde seyrediyor (19 EylÃ¼l 2018)
19 EylÃ¼l 2018 10:16
Merkez BankasÄ±'nÄ±n peÅŸ peÅŸe gelen hamlelerine raÄŸmen 6 liranÄ±n altÄ±na gerilemeyen dolar, bugÃ¼n 6,27 seviyesinden el deÄŸiÅŸtiriyor.
Merkez BankasÄ±'nÄ±n hamlelerine raÄŸmen 6 liranÄ±n çok üzerinde seyreden dolar, bugün 6,27'den iÅŸlem gördü.
Dün dalgalÄ± bir seyir izleyen dolar/TL, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,4650 seviyesini test etmiÅŸ ve günü önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 1,16 artÄ±ÅŸla 6,3875'ten tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
Bugüne 6,2726'dan baÅŸlayan Dolar/TL, saat 12.10 itibarÄ±yla yüzde 1,7 deÄŸer kaybÄ±yla 6,28'in altÄ±nda dengelendi. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 3,5 azalÄ±ÅŸla 7,1164'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 deÄŸer kaybÄ±yla 8,2815'ten iÅŸlem gördü. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:21
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