â€˜MÃ¼lteci kampÄ±nda, Ã§ocuklar intihar teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunuyorâ€™

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Adaâ€™daki Moria KampÄ±â€™nda, kapasitenin yaklaÅŸÄ±k 3 katÄ± insanÄ±n konakladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yunanistan’Ä±n Midilli AdasÄ±’ndaki kampta elveriÅŸsiz yaÅŸam koÅŸullarÄ± nedeniyle mültecilerin ruhsal saÄŸlÄ±k durumunun kötüye gittiÄŸi ve çocuklarÄ±n dahi intihar ve kendine zarar verme giriÅŸiminde bulunduklarÄ± belirtildi.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ada’daki Moria KampÄ±’nda, kapasitenin yaklaÅŸÄ±k 3 katÄ± insanÄ±n konakladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, kampÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan açÄ±klamada, mülteciler arasÄ±nda her zamankinden daha fazla oranda akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±nÄ±n baÅŸ gösterdiÄŸi ifade edildi. AçÄ±klamada, “Åžubat ve haziran aylarÄ± arasÄ±nda (6-18 yaÅŸ arasÄ±) çocuklar için gerçekleÅŸtirilen akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± grup aktivitelerinde, MSF ekipleri çocuklarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 4’te 1’inin kendine zarar verdiÄŸi, intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸu ya da intiharÄ± düÅŸündüÄŸünü gözlemledi” ifadelerine yer verildi.

KAMP KOÅžULLARI SAÄžLIKSIZ

AçÄ±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen MSF SaÄŸlÄ±k Koordinatörü Declan Barry, “(SavaÅŸ bölgelerinden gelen çocuklar) Avrupa’da bakÄ±m ve koruma almalarÄ± gerekirken, durmaksÄ±zÄ±n korku, stres, cinsel ÅŸiddet dahil olmak üzere ÅŸiddet vakalarÄ±na maruz kalÄ±yorlar” yorumunda bulundu. SaÄŸlÄ±k ve hijyen koÅŸullarÄ±nÄ±n uygunsuzluÄŸu da eleÅŸtirilen açÄ±klamada ayrÄ±ca, salgÄ±n hastalÄ±k riskinin oldukça yüksek olduÄŸu kaydedildi. Yunanistan’da Kuzey Ege ValiliÄŸi, Moria KampÄ±’ndaki ÅŸartlarÄ±n kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve çevre için zararlÄ± ve uygunsuz olduÄŸunu belirterek, Göç PolitikalarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ÅŸartlarÄ±n düzeltilmemesi halinde kampÄ±n 30 gün içerisinde kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ülkede, aralarÄ±nda Midilli, SakÄ±z ve Sisam’Ä±n da bulunduÄŸu adalarda, iltica taleplerinin sonuçlanmasÄ±nÄ± beklerken tutulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± 20 binin üzerinde bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:51

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