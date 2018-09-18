Ã‡anakkale'de termik santralde patlama: 6 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ã‡anakkale'de ODAÅž Elektrik tarafÄ±ndan iÅŸletilen Ã‡an-2 Termik Santrali'nde patlama meydana geldi. 6 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni devreye alÄ±nan Çan-2 Termik Santrali'nde kömürlerin depolandÄ±ÄŸÄ± bölümde çÄ±kan yangÄ±nla birlikte patlama meydana geldi. YangÄ±n söndürülürken, müdahale sÄ±rasÄ±nda gazdan etkilenen 6 iÅŸçi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ODAÅž Elektrik Üretim A.Åž. tarafÄ±ndan iÅŸletilen 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde, kömür depolanan bölümde kömürlerin tutuÅŸmasÄ±yla yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaÅŸanan patlamanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangÄ±nÄ± söndürdü. YangÄ±na müdahale sÄ±rasÄ±nda gazdan etkilenen 6 iÅŸçi ise kontrol amaçlÄ± hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Çanakkale Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Çan ODAÅž Termik Santrali'nde, kömür depolanan yerde (Kömür Bunkeri) kömür kendi kendine tutuÅŸarak bir yangÄ±n meydana getirmiÅŸtir. Gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ± ile patlama meydana gelmiÅŸtir. Ancak patlamadan kaynaklÄ± bir zarar yoktur. Olaya müdahaleye giden 6 iÅŸçi gazdan etkilenerek, kontrol amaçlÄ± 112 ekiplerince hastahaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YangÄ±nda alevli kÄ±sÄ±m söndürülmüÅŸ ve soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmekte. Çan Belediyesi Ä°tfaiyesi ve ekiplerimiz tedbir amaçlÄ± olay bölgesinde beklemektedir'' denildi.

KAYMAKAMLIK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çan KaykamlÄ±ÄŸÄ± da konuya iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Ä°lçemizde faaliyette bulunan ODAÅž Çan- 2 Termik Santrali'nde kömür depolama sahasÄ±nda yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. YangÄ±n soucunda 6 iÅŸçi dumandan etkilenme ihtimaline karÅŸÄ±n, tedbiren Çan Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin ayakta tedavisi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyidir. YangÄ±n söndürülmüÅŸ ve soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir.”

ÅžÄ°RKETTEN AÇIKLAMA

ODAÅž Elektrik Üretim A.Åž. de patlama ve yangÄ±nla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, "Çanakkale’nin Çan ilçesinde 340 MW kurulu gücüne sahip Çan-2 Termik Santrali'nde bugün çÄ±kan yangÄ±na derhal müdahale edilmiÅŸ ve yangÄ±n söndürülmüÅŸtür. Dumandan etkilenen dört kiÅŸiye gerekli müdahale yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Tüm önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve durumun kontrol altÄ±nda olduÄŸu kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur" denildi. (Çanakkale/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 16:14

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