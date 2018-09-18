Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduroâ€™nun Nusr-Etâ€™te yemek yemesine tepki

Ä°stanbul'a gelen Nicolas Maduro'nun Nusr-Et'te yemek yediÄŸi esnada Ã§ekilen videolarÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±.

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun Ä°stanbul'da Nusr-Et'te yemek yemesi, Venezuela'da muhalefetin ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Venezuela'da ekonomik kriz sürerken Maduro'nun umursamaz tavÄ±rla en lüks restoranlara gitmesi ve videolarÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± tepkilerin büyük sebebi oldu.

Maduro, Çin'e yaptÄ±ÄŸÄ± resmi ziyaretin ardÄ±ndan uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'da Nusr-Et adlÄ± et lokantasÄ±nda yemek yedi. Sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolarla ve "saltbae" hareketiyle dünya çapÄ±nda tanÄ±nÄ±r olan kasap ve ÅŸef Nusret Gökçe'nin sahibi olduÄŸu Nusr-Et, Ä°stanbul'un en lüks et lokantalarÄ±ndan. Nusret Gökçe, Maduro ile çektiÄŸi videolarÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ± fakat gelen tepkiler üzerine kaldÄ±rdÄ±.

Mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Nicolás Maduro y Cilia disfrutando de uno de los restaurantes más costoso del mundo, todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. pic.twitter.com/ScRZHAsYYM — Julio Borges (@JulioBorges) 17 Eylül 2018

BBC Türkçe'de yer alan haberde Maduro, Venezuela devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, söz konusu lokantada yemek yediÄŸini doÄŸruladÄ±.

Venezuela'da muhalefet, Maduro'nun bu tutumunu eleÅŸtirdi ve devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n ülkesinin gerçeklerinden kopuk olduÄŸunun bir kanÄ±tÄ± olduÄŸu yorumunu yaptÄ±.

Venezuela Kongresi'nin eski baÅŸkanÄ± muhalif lideri Julio Borges, Twitter üzerinden attÄ±ÄŸÄ± mesajda, "VenezuelalÄ±lar acÄ± çekerken ve açlÄ±ktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkÄ±ndan çaldÄ±klarÄ± paralarla dünyanÄ±n en pahalÄ± lokantalarÄ±ndan birinde sefa sürüyor" dedi.

Venezuela ekonomisi bir süredir ciddi bir krizin içinde bulunuyor. Kriz nedeniyle 2 milyon kiÅŸi ülkeden göçmek zorunda kalÄ±rken, özellikle gÄ±da bulmakta zorluk çekiliyor. Åžubat ayÄ±nda yayÄ±mlanan bir araÅŸtÄ±rmaya göre, VenezuellalÄ±lar'Ä±n üçte ikisi, geçen yÄ±l içerisinde ortalama 11 kilo verdi. Ülke nüfusunun yüzde 87'si yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:15

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