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FotoÄŸraf: Canan Tükelay/AA
Afyon'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi: 7 Ã¶lÃ¼, 28 yaralÄ±
18 EylÃ¼l 2018 07:42
Afyonkarahisar-Antalya karayolunda boÅŸ durumdaki su kanalÄ±na devrilen otobÃ¼ste bulunanlardan 7'si hayatÄ±nÄ± kaybetti, 28'si yaralandÄ±.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kiÅŸi öldü, 28 kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Kamil Koç firmasÄ±na ait, sürücüsünün kimliÄŸi henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalÄ± yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresinde DamlalÄ± BoÄŸazÄ± mevkisinde kontrolden çÄ±karak boÅŸ durumdaki su kanalÄ±na devrildi.
Ä°hbar üzerine bölgeye çok sayÄ±da itfaiye, saÄŸlÄ±k, Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Kazada 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 28 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Afyonkarahisar/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 07:46
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