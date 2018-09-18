â€˜AÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nâ€™

Tuncay Seyman, 40. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde olan Kabe'nin 15 gÃ¼n boyunca saldÄ±rÄ± altÄ±nda olmasÄ±nÄ± ve perde arkasÄ±nÄ± yazdÄ±.

Tuncay Seyman

Müslüman dünyasÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gününde, yani Hicri takvime göre 1 Muharrem 1400 (20 KasÄ±m 1979) tarihinde Ä°slam dünyasÄ±nÄ± ve özelikle de Suudi Arabistan’Ä± çok derinden etkileyen bir olay gerçekleÅŸti. LiderliÄŸini 43 yaÅŸÄ±nda eski bir Suudi kraliyet ordusu mensubu olan Cüheyman el-Uteybi’nin yaptÄ±ÄŸÄ± sayÄ±larÄ± 500-1000 arasÄ±nda olduÄŸu tahmin edilen silahlÄ± bir grup, Kabe’yi iÅŸgal etti. Kabe imamÄ± Muhammed bin Abdullah el-Sebili'nin sabah namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rmasÄ± sonrasÄ±nda gerçekleÅŸen baskÄ±nÄ±n asÄ±l nedenleri ve kimlerin destekleriyle gerçekleÅŸtiÄŸi bugün hala bir sÄ±r olarak duruyor.

Ä°ÅŸgalin sonrasÄ±nda anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üzere baskÄ±nÄ±n uzun bir süre öncesinden planlandÄ±ÄŸÄ± ve içerisinde Kabe’nin de yer aldÄ±ÄŸÄ±, Haram-Ä± Åžerif’in (ya da diÄŸer adÄ±yla Mescid-i Haram) alt katlarÄ±na ve dehlizlerine çok öncesinden silah, mühimmat ve iaÅŸenin gizlendiÄŸi ortaya çÄ±kacaktÄ±. BaskÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan tüm bu teçhizatÄ± ele geçiren iÅŸgalciler savunma düzenine geçtiler. Önce mescidin kapÄ±larÄ± kapatÄ±larak içerisindeki ses düzeneÄŸi ele geçirildi ve anonslarla propagandaya baÅŸlandÄ±. Ä°lk yapÄ±lan anons “mehdi”nin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± idi.

Makam-Ä± Ä°brahim (Ä°brahim peygamberin ayak izinin de üzerinde bulunduÄŸu iddia edilen taÅŸtan yükselti) ile Hacer-ül Esvet (cennetten indirildiÄŸine inanÄ±lan siyah renkli ve Kabe’nin bir köÅŸesinde monte olarak bulunan taÅŸ) arasÄ±ndaki mevkide baskÄ±ncÄ±lar biat töreni düzenlediler. Hac döneminden yaklaÅŸÄ±k iki hafta sonraya denk gelmesi ve böyle müstesna bir günün ilk namazÄ± olmasÄ± nedeniyle Mescid-i Haram içerisinde 50.000 ila 100.000 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen sayÄ±da insanÄ±n rehin kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyordu.

Ä°LK AKLA GELEN ÜLKE Ä°RAN

1979 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°ran Ä°slam Devrimi'nin gerçekleÅŸmesi, çok gergin olan Suudi Arabistan-Ä°ran iliÅŸkileri ve Åžii anlayÄ±ÅŸÄ±nda önemli yeri olan "mehdi"lik iddiasÄ± göz önünde bulundurularak ilk etapta olayda Ä°ran parmaÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.

Ancak daha sonrasÄ±nda Ä°ran devriminin lideri Ayetullah Humeyni‘nin olayÄ±, AmerikalÄ±lar ve Yahudilerin yaptÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla birçok ülkede Amerikan karÅŸÄ±tÄ± gösteriler gerçekleÅŸtirilmiÅŸ ve Pakistan’Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad’da ABD büyükelçiliÄŸi basÄ±larak 2 büyükelçilik personeli ve 2 PakistanlÄ± güvenlik görevlisi öldürülmüÅŸtü.

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

KUÅžATMA VE SERT SAVUNMA

Mescid-i Haram’Ä±n minarelerine ve Kabe’nin sÄ±rtÄ±nÄ± verdiÄŸi Ebu Kubays DaÄŸÄ±'na mevzilenmiÅŸ Uteybi’nin keskin niÅŸancÄ±larÄ±, Kâbe'yi çeviren Suudi birliklerini takip edebiliyor ve onlarÄ± bulunduklarÄ± yere yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yorlardÄ±. Suudi Arabistan yönetimi ise içeridekilerin sayÄ±sÄ±ndan ellerindeki olanaklara ve yaptÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±klara kadar hiçbir konuda net bir bilgi sahibi olamÄ±yordu. OlaylarÄ±n büyümemesi ve ülkede kontrolü bir infialle tamamen kaybetmemek için ilk etapta Medine ve Taif olmak üzere bazÄ± ÅŸehirlerde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± getirildi. Mekke bütünüyle boÅŸaltÄ±larak ÅŸehirle iletiÅŸim tamamen kesildi. BaÅŸta gazetecilere getirilen kontroller olmak üzere yayÄ±nlar üzerindeki denetim artÄ±rÄ±ldÄ± ve ülkeye giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar konusunda daha sert bir tutum izlendi. DünyanÄ±n olayÄ± öÄŸrenmesi ise birkaç günü bulmuÅŸtu ve ilk tepki Ä°ran’daki gibi bir devrim sürecinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± idi.

KELÄ°ME-Ä° ÅžEHADET GETÄ°REN FRANSIZLAR!

BaskÄ±ncÄ±lar ise propaganda yaptÄ±klarÄ± hacÄ±lardan, isteyenlerin Harem-i Åžerif’i terk etmesine izin verdiler. Rehinlerden Kâbe imamÄ± Muhammed el-Sebil'i de kapsayan büyük çoÄŸunluk böylece serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±; çok küçük bir kÄ±smÄ± da baskÄ±ncÄ±lara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu andan itibaren Suudi devleti olay ile ilgili olarak daha net bilgilere sahip olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada yüksek mevzilere hakim olan baskÄ±ncÄ±lar, avantajlarÄ±nÄ± da oldukça iyi kullanmalarÄ± ve açtÄ±klarÄ± ateÅŸ nedeniyle Suudi müdahele timlerini bulunduklarÄ± yere yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yorlardÄ±. Suudi güçler ise yetersizliklerinin yanÄ± sÄ±ra, dini ulemadan alÄ±nan fetvaya raÄŸmen içinde herhangi bir ÅŸekilde ÅŸiddet kullanÄ±lmasÄ± yasak olan Kabe’ye müdahale etmekte de isteksiz davranÄ±yorlardÄ±. Suudi Arabistan yönetimi, iÅŸgali sonlandÄ±rmak için Pakistan’dan destek istedi ancak ne var ki Pakistan özel kuvvetlerine baÄŸlÄ± birlikler de herhangi bir baÅŸarÄ± elde edemediler.

Nihayetinde son çare olarak Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Valéry Giscard d'Estaing’den yardÄ±m istenmiÅŸ ve o da seçkin FransÄ±z anti terör birliÄŸini (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale – GIGN) Arabistan’a göndermiÅŸti. Ancak bir sorun vardÄ±, MüslümanlarÄ±n kutsal mekanÄ± Kabe’ye yabancÄ±larÄ±n, yani müslüman olmayanlarÄ±n girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yasak, dönemin Mekke KadÄ±sÄ± Bin Bas'Ä±n verdiÄŸi bir fetva ile aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve FransÄ±z askerlerin Mekke'ye varmalarÄ±ndan önce bir kâÄŸÄ±da yazÄ±lmÄ±ÅŸ Kelime-i Åžehadet’i okumalarÄ± ile “müslüman olmalarÄ±” saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

KANLI MÜDAHALE

BaskÄ±n FransÄ±z birlikleri tarafÄ±ndan çok ilginç bir ÅŸekilde bastÄ±rÄ±lacaktÄ±. Önce mescide zehirli gazlar atÄ±ldÄ±; ciÄŸerlerine dolan gazdan dolayÄ± kusmaya baÅŸlayan iÅŸgalciler alt katlardaki dehlizlere doÄŸru kaçtÄ±lar. Mescidin zemin katÄ± ve üst katlarÄ± ele geçirildi. Alt katlar için ise ÅŸehrin, o dönem yenilenen su ÅŸebekesi kullanÄ±ldÄ±. Åžebekenin planlarÄ± deÄŸiÅŸtirildi, borular Kabe’ye ve altÄ±ndaki dehlizlere uzatÄ±ldÄ±, sonra içeriye büyük miktarda su basÄ±ldÄ± ve sonrasÄ±nda suya elektrik verildi.

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Ä°ÅŸgalcilerin birçoÄŸu ölü olarak ele geçirilmiÅŸti. BaskÄ±nÄ±n lideri Cüheyman ve bazÄ± adamlarÄ± saÄŸ olarak yakalandÄ±lar, mehdi iddiasÄ±yla ortaya çÄ±kan el-Kahtani ise öldürülmüÅŸtü. YakalananlarÄ±n akÄ±beti ise hiç hayÄ±rlÄ± olmadÄ±. Ä°ÅŸgalcilere, Suudi kanunlarÄ±na ve fetvalara dayanarak cezalar verildi. Bu cezalarda Maide Suresinin 33. ayeti esas kaynaklardan biri olmuÅŸtur: "Allah’a ve Resûlüne savaÅŸ açanlarÄ±n ve yeryüzünde bozgunculuk çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸanlarÄ±n cezasÄ±; ancak öldürülmeleri, yahut asÄ±lmalarÄ± veya ellerinin ve ayaklarÄ±nÄ±n çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardÄ±r."

Ä°ÅŸgalciler, Suudi Arabistan’Ä±n 8 ayrÄ± ÅŸehrinde önce kollarÄ± ve ardÄ±ndan bacaklarÄ± ve son olarak da kafalarÄ± kesilerek öldürüldü. Ä°ki haftalÄ±k iÅŸgal bu ÅŸekilde sona erdirilmiÅŸti. Resmi rakamlara göre 127 güvenlik görevlisi ve 26 sivil öldürülmüÅŸ, 462 güvenlik görevlisi ve 109 sivil de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±; ancak bazÄ± kaynaklara göre ölü ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± bunun çok çok üstündeydi.

ABD-CIA PARMAÄžI MI?

OlaylarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda, isyanÄ±n lideri Cüheyman’Ä±n “mehdiye biat” çaÄŸrÄ±sÄ±, tüm dikkatleri Ä°ran üzerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±rsa da, Ä°ran’Ä±n dini lideri Humeyni’nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama sonrasÄ±nda ise bu kez ABD’nin olaylarda bir parmaÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorgulanmaya baÅŸlandÄ±.

Wall Street Journal'Ä±n dÄ±ÅŸ haberler muhabiri Yaroslav Trofimov “Mekke KuÅŸatmasÄ±” (The Siege of Mecca) adlÄ± kitabÄ±nda ABD’li yetkililerin olayla ilgili nasÄ±l müdahil olduklarÄ±nÄ± detaylÄ± olarak anlatÄ±yor. Özetle geçmek gerekirse; 20 KasÄ±m 1979'da, ÅŸafak vaktinde saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla, Cidde'deki AmerikalÄ± diplomatlar Danimarka ve Ä°ngiltere elçiliklerinden olayla ilgili olarak ilk ÅŸüpheli bilgileri almÄ±ÅŸlardÄ±. AvrupalÄ± diplomatlar kendi baÅŸkentleriyle iletiÅŸim kuramÄ±yorlardÄ±. Kabe baskÄ±nÄ±n duyulmasÄ±nÄ± istemeyen Suudi yönetim, ülkenin dÄ±ÅŸ dünyayla olan tüm telefon baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesmiÅŸti. Durumu Suudi yetkililere soran AmerikalÄ±lar; “Mekke'de hiçbir ÅŸey olmuyor", "Sadece bir eÄŸitim faaliyeti" ya da "Mekke'de bir tifo salgÄ±nÄ±nÄ±n baÅŸ gösterdiÄŸi" ÅŸeklinde cevaplar alÄ±yorlardÄ±.

Suudi Arabistan'daki Amerikan diplomatlar arasÄ±nda Arapça konuÅŸabilen nadir diplomatlardan Mark Hambley olayÄ±n peÅŸine düÅŸmüÅŸ ve Suudi Sivil Savunma BirliÄŸi'nde helikopter pilotluÄŸu yapmakta olan bir AmerikalÄ±dan olayÄ±n tüm boyutlarÄ±nÄ± öÄŸrenmiÅŸti. Pilot, yanÄ±nda getirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± Hambley’e göstererek, ona Kabe’nin iÅŸgal edildiÄŸini ve kontrolün iÅŸgalci grupta olduÄŸunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±. Pilot, iÅŸgalcilerin Mekke üzerinde uçan helikopterlere de ateÅŸ açtÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti ancak bilmediÄŸi bir ÅŸey vardÄ±; kendilerine ateÅŸ edenlerin içinde radikal Ä°slam'a destek veren ABD vatandaÅŸlarÄ± da vardÄ±.

SUUDÄ° TEDRÄ°SATINDAN GEÇMÄ°ÅžLERDÄ°!

Suudi Arabistan, Malcolm X'in hac ibadeti için Mekke'ye gelip Ä°slam Ulusu’nu (Nation of Islam) diÄŸer ana Ä°slam akÄ±mlarÄ±na katÄ±lmak için terk ettiÄŸi 1964 yÄ±lÄ±ndan beri, Afro-Amerikan topluluÄŸuna ulaÅŸÄ±r hale gelmiÅŸti. AralarÄ±nda eski siyahi Ä±rkçÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu- yüzlerce radikal siyah, Suudilerin finanse ettiÄŸi ABD ya da Suudi Arabistan'daki Ä°slami akademilere gidiyordu. Bunlardan bir kÄ±smÄ± da Uteybi'yi takip ederek iÅŸgale katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

Amerikan BüyükelçiliÄŸi, Mekke ayaklanmasÄ±nda en az iki Afro-AmerikalÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu Suudi güvenlik kuvvetleri nihayet isyanÄ± bastÄ±rdÄ±ktan dört gün sonra, 8 AralÄ±k 1979'da öÄŸrendi, ancak bu bilgi ABD ve Suudi Arabistan hükümetleri tarafÄ±ndan gizlendi.

30 AralÄ±k 1979'da ABD Büyükelçisi John C. West, Mekke olayÄ±nda Amerikan güvenlik yardÄ±mÄ± ve iki AmerikalÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda müzakerelerde bulunmak amacÄ±yla içiÅŸleri bakanÄ± Prens Nayef ile görüÅŸtü. West'in günlüklerine göre Prens Nayef AmerikalÄ±lardan birinin kesinlikle terörist olduÄŸu ve artÄ±k yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. DiÄŸer Amerikan vatandaÅŸÄ± ise halen sorgulanÄ±yordu. Büyükelçi West olayla ilgili ÅŸu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±: "SanÄ±rÄ±m bu, bir kellenin gittiÄŸi anlamÄ±na geliyordu. Ama yapabileceÄŸimizin en iyisi de buydu."

Ancak ilginçtir ki bu kiÅŸi, daha sonra AmerikalÄ±lara teslim edildi. Ä°ÅŸgalci, ABD'li yetkililer tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen sorgunun ardÄ±ndan yeniden özgür bir vatandaÅŸ olarak ülkesine döndü. Eski bir diplomatÄ±n söylediÄŸine göre tüm olanlardan sonra bu adam hiçbir ABD yasasÄ±nÄ± çiÄŸnememiÅŸti!

TANIDIK BÄ°R AÄ°LE: BÄ°N LADÄ°NLER

Bu noktada ilginç olan bir durum daha vardÄ±, o zamanlar Kabe’de yapÄ±lan tadilat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, adÄ±nÄ± 11 Eylül 2001 tarihinden sonra dünyanÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ±n duyacaÄŸÄ± bir aile bir ÅŸirketi üstlenmiÅŸti: Bin Ladin Grup. Bir iddiaya göre Kabe’nin alt katlarÄ±ndaki dehlizler, haritasÄ±z çÄ±kÄ±lamayacak kadar karÄ±ÅŸÄ±ktÄ± ancak haritalar, krokiler birileri tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±nda da Bin Ladin ailesi vardÄ±, ancak Suudi yetkilileri ile olan iliÅŸkilerini kullanarak olaydan sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

Bir diÄŸer ilginç konu ise, bu baskÄ±nÄ±n arka planÄ±, düzenleyere destek verenler üzerinden 40 yÄ±l geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala tam olarak aydÄ±nlatÄ±lamamÄ±ÅŸ veya açÄ±klanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun nedenin yine bir iddiaya göre bazÄ± Suudi prenslerinin de olaylara dahil olmasÄ±, ancak zamanÄ±n kralÄ± Halid bin Abdülaziz el-Suud'un bu prensleri cezalandÄ±rmaktan çekindiÄŸi, bazÄ±larÄ±nÄ± sadece sürgüne göndermekle yetindiÄŸi konusu idi.

Özelikle bu olayÄ±n ertesinde Suudi Arabistan yönetiminin ülkedeki kökten dinci gruplara karÅŸÄ± tavrÄ± sertleÅŸmiÅŸtir ve kanunlarda kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Öte yandan Cüheyman el-Uteybi, bugün hala Suudi karÅŸÄ±tÄ± Selefi-Vahabi akÄ±m tarafÄ±ndan meczup bir kahraman olarak görülür ve saygÄ±yla anÄ±lÄ±r; sadece mehdilik iddiasÄ± ve eylemin Kâbe'de gerçekleÅŸtirilmesi eleÅŸtirilir.

CÜHEYMAN EL-UTEYBÄ° KÄ°MDÄ°R?

BaskÄ±ncÄ±larÄ±n lideri Cüheyman bin Muhammed el-Uteybi idi. 1955-1973 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda tam 18 sene Suudi Arabistan Kraliyet MuhafÄ±z AlayÄ±’nda komutanlÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra ordudan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ Medine Ä°slam Üniversitesi’nde öÄŸretime baÅŸlamÄ±ÅŸ ancak çeÅŸitli sebeplerden ötürü burayÄ± da yarÄ±da bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda çeÅŸitli dersler verip, yazÄ±lar kaleme alarak etrafÄ±nda bir topluluk oluÅŸturmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. SonrasÄ±nda kÄ±zkardeÅŸi ile evleneceÄŸi Muhammed bin Abdullah el-Kahtani ile de bu yÄ±llarda tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Cüheyman el-Ubeydi baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda da kayÄ±nbiraderi Muhammed el-Kahtani’yi Mehdi ilan edecekti.

EÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda mehdi ve fitne hadislerine odaklanmÄ±ÅŸ ve dünyanÄ±n sonuna iliÅŸkin hadisler ile o dönemki dünya koÅŸullarÄ±nÄ± eÅŸleÅŸtirmiÅŸtir. Selefi ve Vahabi inanÄ±ÅŸlarÄ± doÄŸrultusunda Ä°slam'a ÇaÄŸrÄ± adlÄ± bir grup kurarak kendine taraftar toplamÄ±ÅŸtÄ±r. Uteybi önderliÄŸindeki 100 kadar takipçisi 1978 senesinin yazÄ±nda Suud yönetimi aleyhine gösteri düzenlemiÅŸ olsa da sorgulamalarÄ±n ardÄ±ndan "zararsÄ±z" olduklarÄ±na kanaat getirilerek serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Kabe iÅŸgali için, varlÄ±klÄ± çevrelerden saÄŸladÄ±klarÄ± kaynaklarÄ± kullanan Uteybi ve takipçileri, aynÄ± zamanda Suudi ordusundan silah, mühimmat ve çeÅŸitli teçhizatÄ± da kaçak yollarla temin ettiler ve bunlarÄ± Kâbe civarÄ±ndaki dehlizlere sakladÄ±lar.

Burada, Cüheyman el-Uteybi’nin mensubu bulunduÄŸu kabileye de bir parantez açmak gerekiyor. Arabistan içerisine daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra özellikle Necid bölgesinde yoÄŸunlaÅŸan Beni Uteybe kabilesi, Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kurulma sürecindeki çatÄ±ÅŸmalar içerisinde aktif olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±. Uteybeli’lerin o dönemdeki lideri ve Cüheyman’Ä±n dedesi olduÄŸu öne sürülen Sultan bin Bacad el-Uteybi, bu bölgede 1920'lerin sonunda Suud HanedanÄ±'na karÅŸÄ± isyan etmiÅŸ ve selefi Ä°hvan-Ä± Müslimin (Müslüman KardeÅŸler) hareketinin liderliÄŸini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Beni Uteybi kabilesi daha sonra, Arabistan’da Müsüman KardeÅŸler’in bir ÅŸubesinin açÄ±lmasÄ± talebine, “Hepimiz Ä°hvanÄ±z” diyerek izin vermeyen Abdülaziz bin Abdurrahman bin Faysal el-Suud ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ ve Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kurulmasÄ±nda ve Abdülaziz el-Suud’un kral olmasÄ±nda önemli bir rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r.

TALEPLER ASLINDA POLÄ°TÄ°K

Kabe baskÄ±nÄ± sonrasÄ± hoparlörlerden ilan edilen talepler ise dini olmaktan ziyade aslÄ±nda oldukça politik taleplerdi. Cüheyman, kendisini ve beraberindekileri Kabe’yi bile iÅŸgal noktasÄ±na getiren motivasyonu ÅŸöyle belirtmiÅŸti bir yazÄ±sÄ±nda; “Tüm Müslümanlar dini benimsemeyen zorba idareler altÄ±nda yaÅŸÄ±yorlar. Bizler yalnÄ±zca Allah'Ä±n kitabÄ± ile yönetenlere itaat borçluyuz. MüslümanlarÄ± deÄŸiÅŸik yasalar ve sistemler ile yönetenler ve dinden iÅŸlerine geleni alanlar bizden kendilerine itaat etmemizi isteyemezler, onlarÄ±n iktidar iddialarÄ± da batÄ±ldÄ±r.”

Talepler ÅŸöyleydi:

♦ BatÄ±dan ithal edilen kültür, taklit ve deÄŸerlere son verilerek Ä°slamiyetin adaletli kültür ve deÄŸerlerinin yerleÅŸtirilmesi, emperyalist ülkelerle iliÅŸkilerin kesilmesi.

♦ Babadan oÄŸula geçen kraliyet düzeninin yÄ±kÄ±larak Ä°slam devletinin kurulmasÄ±, hali hazÄ±rda iktidarda olanlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±.

♦ Allah'Ä±n indirdiÄŸi ile hükmetmeyen, ülkeyi emperyalistler ve yabancÄ± firmalara otlak yapanlarÄ±n din dÄ±ÅŸÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ilan edilmesi.

♦ Ä°slam'a ve müslümanlara karÅŸÄ± düÅŸmanca tutumu nedeniyle ABD'ye petrol ihracatÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, ülkenin ihtiyaçlarÄ±na uygun olacak ÅŸekilde petrol üretiminin azaltÄ±larak milli servetin heder edilmemesi.

♦ Arap yarÄ±madasÄ±nÄ± ellerine geçiren tüm yabancÄ± askeri uzmanlar ve danÄ±ÅŸmanlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± edilmesi, yabancÄ± askeri üslerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±.

TÜRKÄ°YE MEDYASINDA BASKIN

BaskÄ±n Türkiye medyasÄ±nda da geniÅŸ yankÄ± buldu. Ä°lk edinilen bilgiler doÄŸrultusunda medyanÄ±n tavrÄ± olayÄ±n sorumlusu olarak Ä°ran’Ä± göstermek oldu. Mekke'den gelen haberleri AkÅŸam "Kutsal Mekke Camii basÄ±ldÄ±. Namaz kÄ±lanlar rehin alÄ±ndÄ±", Hürriyet " Kabe 'yi bastÄ±lar", Türkiye"Mekke Ä°ÅŸgal Edildi", Tercüman "Harem-i Åžerif'e menfur tecavüz", Son Havadis "Kabe’yi bastÄ±lar", Yeni Asya " Kabe'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±" ÅŸeklinde manÅŸetlerine taÅŸÄ±dÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 23:47

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