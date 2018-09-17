Kafeyi â€˜Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±â€™ suÃ§lamasÄ±yla mÃ¼hÃ¼rlediler

DiyarbakÄ±r'daki 'Neolitik' isimli kafe 15 EylÃ¼l tarihinde polisler tarafÄ±ndan basÄ±larak sahibinin ifadesi alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Ofis semtinde bulunan Neolitik adlÄ± kafe, geçtiÄŸimiz günlerde Ä°ran’da idam edilen 3 Kürt gencin Ramin Hüseyin Panahi, Zanyar ve Luqman Muradi’nin posterini kafeye asmalarÄ± üzerine “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla mühürlendi. Polis tarafÄ±ndan emniyete götürülen Ä°ÅŸletme Sahibi Yazar KazÄ±cÄ± ise ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

‘RUHSAT Ä°ÇÄ°N SÜREMÄ°Z VARDI’

KazÄ±cÄ±, “Meselenin yalnÄ±zca ruhsatla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k. Ruhsat baÅŸvurusunun neredeyse bütün belgelerini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±k eksik evraklarÄ± da halletmek için süremiz vardÄ±. ‘Ä°hbar var’ diyerek geldiler ÅŸahsÄ±mÄ± 5 saatte iki kere ifadeye götürdüler. Polis idam edilen 3 Kürt gencinin resmini delil torbasÄ±na koydu. Suçlama özetle “Örgüt propagandasÄ± yapmak.” Kafeye yeniden döndüÄŸümde bu sefer polis ekipleri ile birlikte zabÄ±ta ekipleri kafeyi mühürlemek için gelmiÅŸti. Gerekçe ise iÅŸletme ruhsatÄ±mÄ±zÄ±n olmamasÄ±. Ruhsat için baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±, iÅŸlemlerimizin devam etmekte olduÄŸunu belgeli bir ÅŸekilde göstersem de; kafeyi mühürleme amacÄ±yla gelen ekipler tüm uÄŸraÅŸlarÄ±mÄ±za raÄŸmen mühürlediler” dedi.(DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 21:51

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