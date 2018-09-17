Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adÄ±nÄ± basketbol takÄ±mÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±lar

Kayseri temsilcisi Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n ismi Kayseri Basketbol Spor KulÃ¼bÃ¼ olarak deÄŸiÅŸtirildi.

Türkiye KadÄ±nlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü'nün (AGÜ Spor) ismi Kayseri Basketbol Spor Kulübü oldu.

Türkiye KadÄ±nlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü'nün (AGÜ Spor) ismi Kayseri Basketbol Spor Kulübü olarak deÄŸiÅŸti.

Kulüp BaÅŸkanÄ± Ömer YaÄŸmur imzasÄ±yla yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan AGÜ Spor, isim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz faaliyetlerine 2018-2019 sezonundan itibaren AGÜ Spor Gençlik ve Spor Kulübü DerneÄŸi yerine, Kayseri Basketbol Spor Kulübü olarak devam edecektir. Transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da hÄ±z veren yönetimimiz hafta sonu Mersin'de gerçekleÅŸecek Özgecan Aslan TurnuvasÄ±'na da katÄ±lacaktÄ±r. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."

KadÄ±nlar basketbol Süper Lig ekibi Kayseri Basketbol Spor Kulübü daha önce TED Kolejliler, Kaski ve Agüspor isimlerini almÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 20:27

www.evrensel.net