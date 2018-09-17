Turkuvaz Medya'nÄ±n gÃ¶kdelen inÅŸaatÄ±nda iÅŸÃ§ilerin Ã¼cretleri Ã¶denmedi

Sabah, ATV, A Haber ve Takvim'in sahibi olan Turkuvaz Medya Grubu'na ait gÃ¶kdelenlerin inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¶denmeyen Ã¼cretlerini istiyor.

Ä°stanbul 5. Levent’te bulunan ve Sabah, ATV, A Haber ve Takvim'in sahibi olan Turkuvaz Medya Grubu'na ait binanÄ±n inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 15 iÅŸçi, ücretlerinin ödenmediÄŸini söyledi. SarÄ±koç Holdinge baÄŸlÄ± Koç Elektrik A.Åž ile kiÅŸi baÅŸÄ± aylÄ±k 3 bin liraya anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, haziran ve temmuz aylarÄ±nda kendilerine yalnÄ±zca asgari ücret tutarÄ±nda ücret yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸustos ayÄ±nda ise hiç para yatÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AlacaklarÄ±nÄ± istemek için bugün inÅŸaat alanÄ±na giden iÅŸçiler, firma yetkililerinin ücretlerin ödenmeyeceÄŸine iliÅŸkin bilgi verdiÄŸini aktardÄ±. Ä°ÅŸçiler, “Üç ay çalÄ±ÅŸtÄ±k, çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± verdiler ama ücretlerimizi yatÄ±rmadÄ±lar. Haziran ve temmuz aylarÄ±nda asgari ücret kadarÄ±nÄ± bankaya yatÄ±rdÄ±lar, gerisini de elden vereceklerdi. AÄŸustos ayÄ±nda ise hiçbir ÅŸey yatÄ±rmadÄ±lar. Biz de binaya girip yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸleri sökmeye baÅŸladÄ±k ÅŸu an. Polis çaÄŸÄ±rdÄ±lar, bekliyoruz” dedi.

300 BÄ°N METREKARE ÜZERÄ°NE Ä°KÄ° KULE

Bünyesinde Sabah, ATV, A Haber, Takvim, Fotomaç ile birçok dergi ve radyo grubunu bulunduran Turkuvaz Medya’ya ait iki gökdelenin inÅŸaatÄ±, toplamda 300 bin metrekare kapalÄ± alan üzerine yapÄ±lÄ±yor. Turkuvaz Medya Center’da ayrÄ±ca matbaa ve televizyon stüdyolarÄ± da yer alacak. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

GYA'nÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± Ã¶demediÄŸi inÅŸaat iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 14:12

www.evrensel.net