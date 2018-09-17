MÃ¼nihâ€™te 10 bin kiÅŸi yÃ¼ksek kiralara karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼

MÃ¼nihâ€™te yÃ¼ksek kiralar ve konut sorununa karÅŸÄ± yapÄ±lan eyleme 10 binden fazla kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Tülin ÇOKDEÄžERLÄ°

Münih

Almanya'nÄ±n Münih kentinde, yüksek kiralar ve konut sorununa karÅŸÄ± yapÄ±lan protesto gösterisine 10 binden fazla insan katÄ±ldÄ±. Çok sayÄ±da örgüt, inisiyatif ve partinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve iki kol halinde yapÄ±lan yürüyüÅŸler Sieges Tor’da birleÅŸerek kapanÄ±ÅŸ mitingi gerçekleÅŸtirildi. Münih’in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konut sorununa ve kiralarÄ±n karÅŸÄ±lanamaz oluÅŸuna deÄŸinen konuÅŸmacÄ±lar buna ‘dur’ denilmesi ve bu kentte yaÅŸayan herkesin konut edinme hakkÄ±nÄ±n olduÄŸunun unutulmamasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Eylemde, DÄ°DF Münih GençliÄŸi adÄ±na konuÅŸan Hazal YÄ±ldÄ±rÄ±m da Münih’te yÄ±llardÄ±r süregelen konut sorunu çözülemediÄŸi gibi hiç bir iyileÅŸme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Münih’te oturanlar için de bu ÅŸehre taÅŸÄ±nmayÄ± düÅŸünenler için de sorun devam ediyor ve bu yüzden biz de bugün buradayÄ±z” dedi.

Mitingin sloganlarÄ±ndan ve söylemlerinden biri de AfD ve CSU gibi Ä±rkçÄ± ve gerici partilerin konut sorununu göçmenlerin varlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlayarak Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yükseltme çabalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±k bulmayacaÄŸÄ± idi. KonuÅŸmalarda ve sloganlarda, sorunun gerçek kaynaÄŸÄ±nÄ±n göçmenler deÄŸil önlenemeyen kâr hÄ±rsÄ± olduÄŸunun çok net görülmesi gerektiÄŸine deÄŸinildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 13:38

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