KÃ¶lnâ€™de 12 bin kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Almanyaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 12 bin kiÅŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyerek â€˜GÃ¶Ã§ bÃ¼tÃ¼n sorunlarÄ±n anasÄ±dÄ±râ€™ diyen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer'i protesto etti.

Almanya’nÄ±n Köln kentinde bir araya gelen 12 bin kiÅŸi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti. Göçmenlerin kentin parçasÄ± olduÄŸu vurgulanan ve ‘Köln duruÅŸunu gösteriyor’ sloganÄ± altÄ±nda bir araya gelen 100 kadar örgüt ve kurumun çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapÄ±lan eylemde “Köln renklidir renkli kalacak” denildi. Tarihi Dom Kilisesi önünde kurulan sahnede Köln Yuvarlak Masa adÄ±na Wolfgang van Dawen’in konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan eylemde Akdeniz’deki ölümler protesto edildi. “SÄ±nÄ±rlar ülkeler arasÄ±nda deÄŸil zenginlerle yoksullar arasÄ±ndadÄ±r”, “Herkese yetecek kadar Köln birasÄ± var”, “Sevgi nefretten güçlüdür” ÅŸeklinde döviz ve pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±.

DeÄŸiÅŸik konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Dom Kilisesi yanÄ±ndaki Roncalli MeydanÄ±’ndan Heumarkt AlanÄ±na kadar yürüyüÅŸ düzenlendi. SPD, YeÅŸiller, Sol Parti, sendikalar, DÄ°DF ve çeÅŸitli örgütler pankart ve dövizleriyle yürüyüÅŸteki yerini aldÄ±.

Daha sonra yapÄ±lan mitingde konuÅŸan BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Henriette Raker, “NasÄ±l ki Ren Nehti Köln’e ait ise göçmenler de artÄ±k bu kente ait. Göçmenlerin olmadÄ±ÄŸÄ± bir Köln düÅŸünemiyorum. Zor durumda olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±rtÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ popülistlerin güç toplamasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz. SavaÅŸtan, yoksulluktan kaçan insanlarÄ± suistimal edemezler. Göç bütün sorunlarÄ±n anasÄ± deÄŸil bir ÅŸanstÄ±r” dedi.

ArdÄ±ndan eylemin gerçekleÅŸmesinde katkÄ±sÄ± olan kurum ve kiÅŸiler kÄ±sa birer konuÅŸma yaptÄ±. Eylem deÄŸiÅŸik müzik gruplarÄ±nÄ±n söylediÄŸi Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± ÅŸarkÄ±larla son buldu.

Köln’de antifaÅŸistler 29 Eylül günü bir gösteri daha yapacaklar. Breslauer MeydanÄ±’nda yapÄ±lmasÄ± planlanan eylemde, aynÄ± gün Köln’e gelecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n da protesto edileceÄŸi açÄ±klandÄ±. (Köln/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 22:44

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