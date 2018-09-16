KadÄ±na deÄŸil cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan erkeÄŸe koruma kararÄ± verildi!

Ã–.S.â€™yi bir yÄ±l boyunca cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz bÄ±rakan M.D.â€™nin tutuklanmadÄ±ÄŸÄ± ve hakkÄ±nda koruma kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir'in Buca ilçesinde yaÅŸayan Ö.S., bir yÄ±l boyunca, aynÄ± mahallede oturduÄŸu M.D. isimli erkeÄŸin cinsel saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±. Ö.S.'nin hamile olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca, genç kadÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ailesine anlattÄ±i M.D., bir gün gözaltÄ±nda kalÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Buca Polis Merkez AmirliÄŸi, Ö.S. ve M.D. hakkÄ±nda tedbir alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. Bunun üzerine, Ä°zmir 3'üncü Aile Mahkemesi 6284 SayÄ±lÄ± Kanuna göre Ö.S. ve M.D. için koruma kararÄ± aldÄ±. Karara, iliÅŸkin Ä°zmir 3'üncü Aile Mahkemesi, cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz kalan Ö.S. ve cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan M.D.’ye yönelik A.S., E.S., M.S ve S.S.’nin “tehdit eylemi” gerçekleÅŸtirdiÄŸi iddiasÄ±yla koruma kararÄ± verdi.

Öte yandan Ö.S.'nin babasÄ± Süleyman S., cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan M.D. hakkÄ±nda koruma kararÄ± uygulanmasÄ±na tepki göstererek, kimseye ÅŸiddet uygulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:15

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