Ä°stanbul'da bugÃ¼n maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.Â

Spor Toto Süper Lig'de, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor arasÄ±nda bugün oynanacak maç nedeniyle bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor arasÄ±nda oynanacak futbol müsabakasÄ± sebebiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda, bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.

Bu kapsamda saat 17.00'den itibaren Stat arkasÄ± Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden, Dolmabahçe istikametine trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak. AkÄ±m Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne verilecek. GümüÅŸsuyu MKE önünden yol kapatÄ±larak, Dolmabahçe istikametine akÄ±ÅŸ verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti giriÅŸinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

KadÄ±rgalar alt baÅŸtan stat civarÄ±na trafik akÄ±ÅŸÄ± verilemeyecek, akÄ±m KabataÅŸ'tan Dolmabahçe Meydan BeÅŸiktaÅŸ istikametine tek ÅŸeride düÅŸürülerek KadÄ±rgalar Cadde baÅŸÄ±ndan KabataÅŸ istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akÄ±m iki yönlü saÄŸlanarak, stat yanÄ±ndaki KabataÅŸ istikameti araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

BayÄ±ldÄ±m ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akÄ±m, Dolmabahçe istikameti yerine Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Dolmabahçe istikametine olan akÄ±m, ÅžiÅŸli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Åžehitler Tepesi'ne kadar trafik akÄ±ÅŸÄ± verilemeyecek. Akaretler Ä±ÅŸÄ±klar ile Süleyman Seba Caddesi kesiÅŸiminden akÄ±m, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. ViÅŸneli Tekke SokaÄŸÄ± araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 15:48

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