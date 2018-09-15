Didim'de cemevinin tapu sorunu yÄ±llardÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼lemedi

Didimâ€™de Alevi yurttaÅŸlar, 2004'te dÃ¶nemin ANAPâ€™lÄ± belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± cemevinin tapu sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in imza topluyor.

Didim’de Alevi yurttaÅŸlar, ibadet yerleri olan cemevinin tapu sorununun çözülmesi için imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Didim Cemevi Dernek BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ä°lhan, ÅŸu ana kadar 20 binden fazla imza toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kampanyanÄ±n ekim ayÄ±na kadar sürdürüleceÄŸini belirtti.

Hüseyin Ä°lhan, 2004 yÄ±lÄ±nda dönemin ANAP’lÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± ile birlikte ANAP Genel BaÅŸkanÄ± Nesrin Nas tarafÄ±ndan açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan cemevinin, o günden beri tapu sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Özlem ÇerçioÄŸlu’nun da söz verdiÄŸini hatÄ±rlatan Ä°lhan “Yerel yönetimler, bu sorunu çözmek bizim için onur meselesidir diyerek nasÄ±l söz verdilerse sözlerini yerine getirsinler. Seçimden seçime gelip bizi kandÄ±rmasÄ±nlar” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

“AKP’nin samimiyetsizliÄŸi biliniyor ama sosyal demokrat bir partinin toplumun inançlarÄ±nÄ±, deÄŸerlerini görmezden gelmesine sessiz kalÄ±namaz.” diyen Ä°lhan, “Ekim baÅŸÄ±nda Didim Belediyesi ve AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi önünde tüm Alevi kurumlarÄ± baÅŸkanlarÄ±yla beraber basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaparak imzalar teslim edilecek. Buradan sonuç çÄ±kmazsa, cemevi tapumuzun verilmesi için adalet yürüyüÅŸü baÅŸlatacaÄŸÄ±z. Dövizlerle Ankara’ya yürüyeceÄŸiz” dedi.

Didim Cemevi DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Aykaç da kendilerine “Ä°mar affÄ±ndan yararlanÄ±n, af baÅŸvurusu yapÄ±n” denildiÄŸini aktararak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kaçak bina deÄŸil burasÄ±, ibadet yeri. Ä°badet ve inanç hürriyetinin, insanÄ±n temek hak ve özgürlüklerinden biridir. Belediyeler inanç merkezlerinin sorunlarÄ±nda halka daha kolaylÄ±k saÄŸlayÄ±cÄ± ve çözüm odaklÄ± olmalÄ±dÄ±r.” (AydÄ±n/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 22:52

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