Ä°talyan Bakan Salvini'den mÃ¼ltecilere: Yeni 'kÃ¶le'lere ihtiyacÄ±mÄ±z yok

Ä°talya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini, Avrupaâ€™da nÃ¼fusun yaÅŸlanmasÄ± sebebiyle AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlere ihtiyaÃ§ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°talya'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± içiÅŸleri bakanÄ± Matteo Salvini, ülkesinde "AfrikalÄ± göçmen istemediÄŸini" belirterek ''Sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çocuklarÄ±n yerini alacak yeni kölelere ihtiyacÄ±mÄ±z yok'' dedi. Ä°talya'da zengin kuzeyin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Kuzey BirliÄŸi Ä±rkçÄ± eÄŸilimli Lig'e dönüÅŸüp hükümet ortaÄŸÄ± olurken, lideri Matteo Salvini de BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± sÄ±fatÄ±yla AfrikalÄ± göçmenlerden 'köleler' diye söz etti.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Dönem BaÅŸkanÄ± olan Avusturya'da göç ve güvenlik konulu, basÄ±na kapalÄ± bir toplantÄ±da konuÅŸan Salvini, Avrupa'da nüfusun yaÅŸlanmasÄ± sebebiyle göçmenlere ihtiyaç olduÄŸu görüÅŸünü reddederken ÅŸöyle dedi: ''Sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çocuklarÄ±n yerini alacak yeni kölelere ihtiyacÄ±mÄ±z yok.''

‘Ä°TALYANLAR DOÄžURSUN DÄ°YE MAAÅž ALIYORUM’

Salvini'nin Facebook sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan toplantÄ±nÄ±n videosuna göre Ä°talya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi: ''ArtÄ±k çocuk yapmayan AvrupalÄ±larÄ±n yerine Afrika gençliÄŸinin en iyilerini getireyim diye deÄŸil, birkaç yÄ±l önceki gibi genç insanlar yine çocuk sahibi olsunlar diye yurttaÅŸlar bana maaÅŸ ödüyor. Belki Lüksemburg'da (AfrikalÄ± göçmenlere) ihtiyaç olabilir, Ä°talya'daki ihtiyaç ise çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n çocuk sahibi olmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak, sahip olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çocuklarÄ±n yerini alacak yeni köleler deÄŸil.''

Lüksemburg DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Salvini'nin sözünü kesti. Videoda Salvini'yi dinlerken kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yüzüne yansÄ±yan Lüksemburg DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Göç BakanÄ± Jean Asselborn, Ä°talyan bakanÄ±nÄ±n sözünü FransÄ±zca kesip ''Allez, allez, allez'' dedi.

SALVÄ°NÄ°’YE: FAZLA Ä°LERÄ° GÄ°TTÄ°N

Salvini'ye ''Fazla ileri gittin'' mesajÄ± veren Asselborn, ''Lüksemburg'da onlarca Ä°talyan göçmen var, göçmen olarak gelip çalÄ±ÅŸtÄ±lar ki, siz Ä°talya'da çocuklar için para ödeyebilesiniz'' diye konuÅŸtu.

Sözlerini ''Kahretsin'' manasÄ±nda ''Merde alors!'' diye tamamlayan Lüksemburglu bakanÄ±n, 2. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± nüfus yetersizliÄŸinden pek çok Avrupa ülkesinin göçmen iÅŸçi almak suretiyle ekonomik refah düzeyine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± döneme atÄ±f yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 19:10

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