Deniz canlÄ±larÄ± neden plastiÄŸi gÄ±da sanÄ±p yiyor?

Denizdeki plastik atÄ±klar, zaman iÃ§erisinde ince bir mikrop katmanÄ±yla kaplanÄ±p koku yaydÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deniz canlÄ±larÄ±nÄ± kendisine Ã§ekiyor.

Küçük planktonlardan dev balinalara deniz canlÄ±larÄ±nÄ±n plastik tükettikleri belgelendi. Bunun nedeni plastiÄŸin deniz canlÄ±larÄ±na sadece yiyecek gibi gözükmesinden deÄŸil, kokmasÄ±ndan da kaynaklanÄ±yor. BBC’ye konuÅŸan Hollanda Kraliyet Deniz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsünden Mikrobiyal Ekolojist Erik Zettler “Bir sonraki sahile gidiÅŸinizde sudan plastiÄŸi çÄ±kartÄ±p koklamayÄ± deneyin. BalÄ±k gibi koktuÄŸunu göreceksiniz” diyor.

Zettler, bu duruma okyanustaki plastiklerin çabucak genelde ‘Plastisfer’ adÄ± verilen ince bir mikrop katmanÄ±yla kaplanmasÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. PlastiÄŸin üzerindeki sümüksü canlÄ± tabaka, yiyecek gibi kokmasÄ±na ve tat vermesine yol açan kimyasallar salgÄ±lÄ±yor.

Plastikten yayÄ±lan özellikle dimetil sülfit (DMS) adlÄ± bir kimyasal madde, aralarÄ±nda balÄ±klarÄ±n da bulunduÄŸu hayvanlarÄ± kendisine çekiyor.

Teori, yiyeceklerini kokularÄ±yla bulan avcÄ± deniz kuÅŸlarÄ± için de geçerli. Ancak çubuklu balina gibi diÄŸer türler de asÄ±l yiyecekleri planktonlarÄ± sudan filtrelerken yanlÄ±ÅŸlÄ±kla plastik tüketiyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 18:27

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