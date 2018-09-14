Kastamonu'yu dolu vurdu, 370 araÃ§ ve 90 ev hasar gÃ¶rdÃ¼

Kastamonu'da 20 dakika etkili olan ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda 370 araÃ§ ve 90 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.

Kastamonu kent merkezinde dün akÅŸam saatlerinde 20 dakika etkili olan ceviz büyüklüÄŸündeki dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda ilk belirlemelere göre 370 araç ve 90 evin hasar gördüÄŸü belirtildi.

Kastamonu'da dün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda hava karardÄ±, ardÄ±ndan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalandÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda ceviz büyüklüÄŸündeki dolu ve araçlara zarar verdi. Dolu nedeniyle araçlarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, ev ve iÅŸyerlerinin duvarlarÄ± ile çatÄ±daki kiremitler delik deÅŸik oldu. Elektrik ve internet baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n da kesildiÄŸi kentte hayat felç oldu. Emniyet araçlarÄ±nda da dolu nedeniyle hasar oluÅŸtu.

FotoÄŸraf: Gürkan YÄ±lmaz/DHA

VALÄ°LÄ°K AÇIKLAMA YAPTI

Kastamonu ValiliÄŸi, etkili olan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kriz merkezi kurdu. Kriz merkezine gece yarÄ±sÄ± sÄ±ralarÄ±na kadar 370 aracÄ±n ve 90 evin hasar gördüÄŸüne iliÅŸkin talep geldiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, bugün ise hasar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

FotoÄŸraf: Gürkan YÄ±lmaz/DHA

"Ä°limizde 13.09.2018 günü akÅŸam saatlerinde etkili olan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü'nde oluÅŸturulan kriz merkezine saat 23.40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarÄ±na iliÅŸkin talep alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Kriz merkezimize vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n talepleri sabaha kadar alÄ±nmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde valiliÄŸimizde bulunan açÄ±k kapÄ± biriminde de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taleplerini yapabileceklerdir. OluÅŸturulan afet hasar tespit ekiplerince hasar/zarar tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± 14.09.2018 tarihinden itibaren baÅŸlayacaktÄ±r." (Kastamonu/DHA)

FotoÄŸraf: Gürkan YÄ±lmaz/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 EylÃ¼l 2018 09:15

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