BartÄ±n'da iÅŸ cinayeti: Devrilen iÅŸ makinesinin operatÃ¶rÃ¼ Ã¶ldÃ¼

BartÄ±n'da temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸ makinesi operatÃ¶rÃ¼ Orhan Kaya, devrilen iÅŸ makinesi ile aÄŸaÃ§ arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

BartÄ±n'Ä±n Ulus ilçesinde, ormanlÄ±k alanda temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸ makinesi operatörü 29 yaÅŸÄ±ndaki Orhan Kaya, devrilen iÅŸ makinesi ile aÄŸaç arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ulus ilçesine baÄŸlÄ± DorucaÅŸahince Köyü Demirören Mahallesi'nde ormanlÄ±k alanda iÅŸ makinesi ile orman gülü temizliÄŸi yapan müteahhit firma çalÄ±ÅŸanÄ± Orhan Kaya'dan dünden bu yana haber alamayan ailesi, köylülerle birlikte arama yaptÄ±. KÄ±sa süren arama çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Orhan Kaya'nÄ±n, 10 metre yükseklikten devrilen iÅŸ makinesi ile aÄŸaç arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Köylülerin durumu 112 Acil ekiplerine bildirilmesinin ardÄ±ndan köye gelen ekipler, Orhan Kaya'nÄ±n öldüÄŸünü belirledi. Olay yerine gelen baÅŸka bir iÅŸ makinesi yardÄ±mÄ±yla Orhan Kaya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden çÄ±kartÄ±ldÄ±. Orhan Kaya'nÄ±n cenazesi Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Köyde yaÅŸayan Ali Cozur, "Bizi iÅŸ makinesi operatörünün ailesi ve orman iÅŸletmesinden aradÄ±lar. Bizde dünden beri kendisini hiç görmedik. Kendisini her sabah köye gelirken görüyorduk. Bu olay bizleri çok üzdü" dedi. (BartÄ±n/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 23:21

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