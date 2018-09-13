CHP'li SarÄ±bal: ParanÄ±n deÄŸerinin dÃ¼ÅŸmesi denetimsiz yÃ¶netimin sonucu

CHP'li Orhan SarÄ±bal, Mersin'de partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan SarÄ±bal, ekonomideki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirerek, "Bu ülkenin parasÄ±nÄ±n deÄŸerinin düÅŸmesi, ne 'papaz krizi'dir ne Trump'Ä±n tweet'leridir ne dÄ±ÅŸ baskÄ±lardÄ±r. Keyfi ve denetimsiz yönetimin temel sonucudur" dedi.

Mersin'de ziyaret ve incelemelerde bulanan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± SarÄ±bal, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Hükümeti eleÅŸtiren SarÄ±bal, "Bu ülkede 'Dünya saldÄ±rÄ±sÄ±' denen, 'BaÅŸka ülkelerden bize saldÄ±rÄ±' denen, 'EzanÄ±mÄ±za, bayraÄŸÄ±mÄ±za, Ä°slam'a saldÄ±rÄ±' diyen, 'DÄ±ÅŸ koÅŸullardan ülkemize büyük bir saldÄ±rÄ± var' diyen siyasal iktidar ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 'Trump meselesi' diyen, 'Papaz meselesi' diyen, yaÅŸanan her sorunun karÅŸÄ±sÄ±nda kedine bir düÅŸman, bir sebep, bir gerekçe bulmaya çalÄ±ÅŸan ve bunu basÄ±nla halka böyle bir algÄ±yla yutturmaya çalÄ±ÅŸan siyasal iktidarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z" diye konuÅŸtu.

Ekonomideki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren CHP'li SarÄ±bal, "Bu ülkenin parasÄ±nÄ±n deÄŸerinin düÅŸmesinin, dolarÄ±n deÄŸer kazanmasÄ±, halkÄ±n hiç hak etmediÄŸi halde böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n temel nedeni ne 'papaz krizi'dir ne Trump'Ä±n tweet'leridir ne dÄ±ÅŸ baskÄ±lardÄ±r. Sadece ve sadece 16 yÄ±ldÄ±r liyakatsiz, tek adama dayalÄ±, keyfi yönetim ve denetimsiz bir yönetimin temel sonucudur" dedi. (Mersin/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 17:56

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