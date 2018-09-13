'Denetimli serbestlik hakkÄ±nÄ± elde edenler neden yararlanamÄ±yor?'

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, denetimli serbestlik hakkÄ±nÄ± elde etmesine raÄŸmen kullanamayan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼leri Adalet BakanÄ±na sordu.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül'e denetimli serbestlik ile ilgili yasal düzenlemenin uygulamaya ne ÅŸekilde yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Denetimli serbestliÄŸin yasa tarafÄ±ndan belirlenen deneme süresinde, kiÅŸinin cezasÄ±nÄ±n sosyal hayat içerisinde infazÄ±na olanak saÄŸlayan bir ceza hukuku olduÄŸunu kaydeden BeÅŸtaÅŸ, “HakkÄ±nda ceza hükmü verilen kiÅŸi sosyal yaÅŸam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. YasanÄ±n çÄ±karÄ±lma amacÄ± kiÅŸinin ailevi baÄŸlarÄ±nÄ±n, sosyal hayatla dÄ±ÅŸ dünya ile olan iliÅŸkilerinin devam ettirebilmesi ve cezanÄ±n infazÄ±ndan sonra dÄ±ÅŸ dünya ile uyum saÄŸlamasÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olarak ifade edilmektedir” dedi.

Öte yandan yayÄ±nlanan KHK’ler ile yapÄ±lan pek çok düzenlemenin denetimli serbestlik hakkÄ±na sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± kurallar getirdiÄŸini belirten BeÅŸtaÅŸ, bakan Gül'e “HâlihazÄ±rda kaç kiÅŸi denetimli serbestlik hakkÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r? Bu sayÄ±nÄ±n illere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ne ÅŸekildedir? TarafÄ±ma çok sayÄ±da baÅŸvuru gelen Siirt ili özelinde bu veriler ne ÅŸekildedir?” diye sordu.

Denetimli serbestlik hakkÄ± elde ettiÄŸi halde bu haktan yararlanamayan hükümlü sayÄ±sÄ±nÄ± soran BeÅŸtaÅŸ, “Bu sayÄ±nÄ±n suç türlerine göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nasÄ±ldÄ±r? Denetimli serbestlik hakkÄ± elde ettiÄŸi halde pek çok hükümlünün bu haktan yararlandÄ±rÄ±lmama gerekçesi nedir? KHK ile denetimli serbestlik hakkÄ±na dair getirilen sÄ±nÄ±rlandÄ±rmalara iliÅŸkin yeni bir düzenleme yapÄ±lmasÄ± gündeminizde olacak mÄ±dÄ±r?” sorularÄ±na da yanÄ±t istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 15:21

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