ErdoÄŸan'dan MB'ye: Faizi sen tespit edersin ama enflasyon kendi oluÅŸur

ErdoÄŸan ekonomideki gidiÅŸata iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, faiz artÄ±rÄ±mÄ± beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) toplantÄ±sÄ± öncesi faizi eleÅŸtirdi. ErdoÄŸan, “Enflasyon MB'nin attÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yanlÄ±ÅŸ adÄ±mlar nedeniyle yükseliyor” dedi.

ErdoÄŸan, Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulu'nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan burada döviz kurundaki dalgalanmalara iliÅŸkin Merkez BankasÄ±na mesaj gönderdi. ErdoÄŸan ayrÄ±ca "Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za göre ihracat ve ithalat gibi dÄ±ÅŸarÄ±yla iÅŸi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesiÅŸmemelidir" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

'SERBEST PÄ°YASA' VURGUSU

* "Döviz kurundaki dalgalanma baÅŸta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dÄ±ÅŸÄ±na asla çÄ±kmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz."

* "Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za göre ihracat ve ithalat gibi dÄ±ÅŸarÄ±yla iÅŸi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesiÅŸmemelidir."

* "Her kim bu seçimlerin (CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. Dönem MilletvekilliÄŸi) üzerinde en küçük bir gölge olduÄŸunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye'ye bühtan ediyor demektir."

* "Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayÄ± gerektirir. Biz de ülkemizin içinden geçtiÄŸi dönemin nezaketine ve önemine uygun kararlar almaktan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz."

'KAMU HARCAMALARINDA TASARRUF'

* "Kamu harcamalarÄ±nda mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleÅŸtirerek bütçe dengesine katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±z."

* "Döviz kurundaki dalgalanmayÄ± önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doÄŸrultuda yeni adÄ±mlarÄ±mÄ±z olacak."

* "Birçok bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z, genel müdürlüklerimiz kiracÄ±. BakanlÄ±k sayÄ±mÄ±zÄ±n 16'ya düÅŸmesiyle birlikte kazanÄ±lan binalarÄ± deÄŸerlendirdik, planlamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Bundan böyle kiracÄ± olan yerlerin tamamÄ±ndan çÄ±kmak suretiyle onlarÄ± buralara taÅŸÄ±yarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk."

FAÄ°Z ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

*"Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynÄ±, deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Merkez BankasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z ya dolayÄ±sÄ±yla o kendi kararÄ±nÄ± kendi alÄ±r, ayrÄ±"

*"Yüzde 50'lere varan faiz oranÄ± olduÄŸu zaman... Böyle yüzde 50 karlÄ±lÄ±kla kazanan çalÄ±ÅŸan var mÄ±? Bu ancak esrar eroin tüccarlarÄ±nda olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracÄ±nÄ± kullanmaya asla aracÄ± olamayÄ±z, vesile olamayÄ±z."

MERKEZ BANKASINA MESAJ

* (Merkez BankasÄ±na) Faizin oranÄ±nÄ± sen tespit edersin ama enflasyon kendi oluÅŸur. Bugüne kadar Merkez BankasÄ±'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± enflasyon oranÄ±nÄ± tutturduÄŸunu görmedim. Tutmaz. TutmadÄ±ÄŸÄ± için de bir veya ikinci çeyrekte enflasyon revize edilir.

* "Enflasyon iÅŸte senin attÄ±ÄŸÄ±n bu yanlÄ±ÅŸ adÄ±mlar neticesinde ortaya çÄ±kÄ±yor. Bedelini millet karÅŸÄ±mdaki esnaf ödüyor. Ben de diyorum ki bu yüksek faiz oranÄ±nÄ± düÅŸürelim."

* "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. 'Enflasyon sebeptir, faiz neticedir' diyorsan bu iÅŸi bilmiyorsun arkadaÅŸ."

* "Åžu anda ben teori konuÅŸmuyorum. Biz pratiÄŸini yaÅŸadÄ±k, dünyayÄ± yeniden keÅŸfetmemize gerek yok. TÜSÄ°AD kendileri söylüyor, "Faiz çok yüksek" diye. Ben de diyorum ki bu yüksek faizi düÅŸürelim ya. Geçenlerde baktÄ±m, bir reel sektör temsilcisi soruyor "BaÅŸkanÄ±m, yüzde 42 faiz istediler benden". Ne kadar için? "5 milyon lira için." Åžimdi bir özel sektör bankasÄ± yüzde 42 faiz isterse ayakta durabilir mi?"

* "Bankalar kredi faizlerini aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde yükselterek ve kredi musluklarÄ±nÄ± kÄ±sarak, reel sektör fiyatlarÄ± ÅŸiÅŸirerek yangÄ±nÄ±n üzerine adeta körükle giderlerse bundan herkes zararlÄ± çÄ±kar. Bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattÄ±klarÄ± ürüne hiç alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde bire 3, bire 5, bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardÄ±r."

*"Bu dönemde döviz bahanesiyle sattÄ±klarÄ± ürüne hiç alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde zam yapanlar, iflah olmayacaktÄ±r ve helal-haramÄ± ayÄ±rt etmeyenler ahi olamaz. EÄŸer ahilik kurumu yaÅŸasaydÄ± bu zam yapanlarÄ± falakaya yatÄ±rÄ±rlardÄ±."

* "Bu kriz bizim krizimiz deÄŸil. Bu yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bize zorla yamanmak istenen, özel olarak üzerimize atÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan sahte bir dalgalanmanÄ±n ürünüdür. SaÄŸlam durursak bu dalganÄ±n üzerinden aÅŸar yolumuza çok daha güçlü devam ederiz." (AA)

ErdoÄŸan'dan MB'ye: Faizi sen tespit edersin ama enflasyon kendi oluÅŸur

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:06

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