KYK, yurt yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Kredi ve Yurtlar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yurt baÅŸvurusunda bulunan Ã¶ÄŸrencilerin yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kredi ve Yurtlar Genel MüdürlüÄŸü (KYK), yurtlarda barÄ±nma talebinde bulunan öÄŸrencilerin yurt baÅŸvurularÄ±nÄ± aldÄ±ktan iki gün sonra sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ä°lgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öÄŸrencinin yurt hakkÄ± geçersiz sayÄ±lacak” diye uyardÄ±.

KYK’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, yurt hakkÄ± kazanan öÄŸrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat BankasÄ± ÅŸubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranÄ±ndan ilk kayÄ±t ücretini ödemeleri gerektiÄŸi belirtildi.

Ä°lk kayÄ±t ücreti içerisinde güvence bedelinin, gün bazÄ±nda yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alacaÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, “Ödenmesi gereken ilk kayÄ±t ücreti, T.C. kimlik numarasÄ±yla ödeme ekranlarÄ±ndan sorgulama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda otomatik olarak ekrana çÄ±kÄ±yor. Ä°lk kayÄ±t ücreti, öÄŸrencinin yerleÅŸtirildiÄŸi yurda ve yerleÅŸtirme tarihine göre farklÄ±lÄ±k gösteriyor. YerleÅŸtirme iÅŸlemini takip eden ay itibarÄ±yla sadece aylÄ±k yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise, bir defaya mahsus alÄ±nmakta olup yurttan kayÄ±t sildirildiÄŸinde iade ediliyor. KYK yurtlarÄ±nÄ±n aylÄ±k ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. KKTC yurtlarÄ±nda bu rakam 300 TL olarak uygulanÄ±yor. Süresi içerisinde ilk kayÄ±t ücretini ödemeyen öÄŸrencilerin yurt hakkÄ± geçersiz sayÄ±lacak” denildi.

KAYITLARIN 19 EYLÜL SAAT 23.59’A KADAR YAPILMASI GEREKÄ°YOR

AçÄ±klamada, öÄŸrencilerin yurt kayÄ±t iÅŸlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamalarÄ± gerektiÄŸi belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Ä°lk kayÄ±t ücretini ödeyen öÄŸrencilerin yurt kayÄ±t iÅŸlemlerini, e-Devlet ÅŸifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki Yurt KayÄ±t Ä°ÅŸlemleri linkinden taahhütname onayÄ± yaparak tamamlayacak. ÖÄŸrencilerin kayÄ±t iÅŸlemi için yurdun bulunduÄŸu ÅŸehre gidip baÅŸvurma zorunluluÄŸu bulunmayacak. Bu tarihe kadar öÄŸrenciler e-Devlet’e giriÅŸ yaparak Yurt KayÄ±t Ä°ÅŸlemleri linkinden taahhütname onayÄ± yapabilecekler. Ä°lk yerleÅŸtirme sonrasÄ± yerleÅŸen öÄŸrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barÄ±nabilecek. Akademik takvim baÅŸlangÄ±cÄ±na göre barÄ±nmaya baÅŸlamayan öÄŸrencilerin yurt müdürlükleri ile iletiÅŸime geçerek durumlarÄ±nÄ± bildirmeleri gerekiyor. Yurtta barÄ±nmaya baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoÄŸraf, öÄŸrenci belgesi ve Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± muhtemel geri ödemelerde kullanÄ±lmak üzere öÄŸrencinin kendisine ait bir Iban numarasÄ±nÄ±n yurt müdürlüÄŸüne teslim edilmesi gerekiyor.”

‘BELGEYÄ° YURT MÜDÜRLÜKLERÄ°NE TESLÄ°M ETMELERÄ° GEREKÄ°YOR’

“BaÅŸvuru esnasÄ±nda özel ve öncelikli durumu olduÄŸunu beyan eden öÄŸrencilerin yurtta barÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor” denilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

“Ä°lgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öÄŸrencinin yurt hakkÄ± geçersiz sayÄ±lacak. ÖÄŸrencilerin maÄŸduriyet yaÅŸamamasÄ± için ilk üç yedek yerleÅŸtirme tarihi de açÄ±klandÄ±. Buna göre ilk yedek yerleÅŸtirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleÅŸtirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleÅŸtirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleÅŸtirilecek. AyrÄ±ca yÄ±l içerisinde hizmete açÄ±lacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapÄ±lmak suretiyle yurt baÅŸvurusu alÄ±narak öÄŸrenciler yurtlara yerleÅŸtirilmeye devam edilecek.”

BAÅžVURUSU Ä°LERÄ° BÄ°R TARÄ°HTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sÄ±navÄ± ile bir yükseköÄŸretim kurumuna yerleÅŸen, yatay/dikey geçiÅŸ yapan öÄŸrencilerin, lisansüstü öÄŸrenciler ve Türkiye’ye kendi imkânlarÄ±yla gelen yabancÄ± öÄŸrenciler için yurt baÅŸvurularÄ± ilerleyen günlerde alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.

Öte yandan, kredi burs baÅŸvurularÄ± tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiÅŸ, doktora ve yüksek lisans öÄŸrenci iÅŸlemlerini tamamlamasÄ±nÄ± takibe alÄ±nacaÄŸÄ±, il ve yurt müdürlüklerine ait adres ve telefon numaralarÄ± yurtkur.gsb.gov.tr adresinden öÄŸrenileceÄŸi bildirildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 11:42

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