YaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len ama yeterince tanÄ±nmayan HPV hakkÄ±ndaki gerÃ§ekler

Ä°nsanlarÄ±n yÃ¼zde 80'inde bulunan human papilloma virÃ¼s (HPV) hakkÄ±ndaki efsaneler ve gerÃ§ekler...

ÇoÄŸunlukla cinsel yolla bulaÅŸan ve insanlarÄ±n yüzde 80’inde bulunan human papilloma virüs (HPV), yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na oranla en az tanÄ±nan hastalÄ±klardan biri.

Çok sayÄ±da kiÅŸi hastalÄ±ÄŸa dair ön yargÄ±larÄ± sebebiyle tedavi için gerekli adÄ±mlarÄ± geç kalÄ±rken BBC’nin haberine göre Jo's Rahim AÄŸzÄ± Kanseri VakfÄ±’nÄ±n anketine katÄ±lan 2 bin kadÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±, HPV kapmalarÄ± durumunda partnerlerinin kendilerini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸüneceklerini söylüyor.

Oysa bu virüs, aktif hale gelmeden insan bedeninde yÄ±llarca var olabiliyor.

Ankete katÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n yarÄ±sÄ±, virüsün bulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seksten soÄŸuduklarÄ±nÄ± ve utandÄ±klarÄ±nÄ±, yüzde 35'i HPV'nin ne olduÄŸunu bilmediklerini, yüzde 60'Ä± da HPV'nin kanser anlamÄ±na geldiÄŸini sandÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.

Jo's Rahim AÄŸzÄ± Kanser VakfÄ± Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Robert Music, “Hükümetler için HPV testi yaptÄ±rmak, rahim aÄŸzÄ± kanseri riski bulunanlarÄ± tespit etmeyi çok kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r" diyor ve “Fakat HPV kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olabilir, bunu normalleÅŸtirmeli ve insanlarÄ±n utanmamasÄ±nÄ±, korkmamasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z” uyarÄ±sÄ± yapÄ±yor.

EFSANE VE GERÇEKLER

BBC SaÄŸlÄ±k ekibi hastalÄ±k hakkÄ±ndaki efsane ve gerçekleri derledi.

Efsane: Virüs yalnÄ±zca cinsel iliÅŸki yoluyla bulaÅŸÄ±r

Gerçek: HPV çoÄŸunlukla cinsel iliÅŸki yoluyla bulaÅŸsa da genital bölgelerin veya aÄŸÄ±zlarÄ±n birbirine sürtündüÄŸü herhangi bir durumda da bulaÅŸabilir

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Efsane: HPV uçkuruna düÅŸkünlüÄŸün göstergesidir

Gerçek: Yüzde 80'imiz hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir noktasÄ±nda HPV'ye temas edeceÄŸiz. Çok bulaÅŸÄ±cÄ± olan bu virüs ilk cinsel iliÅŸkinizde de bulaÅŸabilir

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Efsane: HPV kanser olduÄŸum anlamÄ±na gelir

Gerçek: HPV'nin 200 türü vardÄ±r ve bunlardan 40'Ä± genital bölgeleri etkiler. OnlarÄ±n bir kÄ±smÄ± rahatsÄ±z edici ama zararsÄ±z siÄŸillere yol açar. 13 tip HPV de rahim aÄŸzÄ±, aÄŸÄ±z ve boÄŸaz kanserine yol açar fakat bunlara nadiren rastlanÄ±r

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Efsane: HPV bulaÅŸÄ±rsa anlarsÄ±n

Gerçek: HPV'nin genellikle bir semptomu yoktur ve çoÄŸunlukla baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi enfeksiyonu temizler. Rahim aÄŸzÄ± muayenesi ise anormal hücreleri tespit eder.

2008’DE AÅžISI BULUNDU

2008 yÄ±lÄ±nda HPV aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n bulunmasÄ±yla birlikte 12-18 yaÅŸ arasÄ± kÄ±zlarda virüsün varlÄ±ÄŸÄ± hÄ±zla azalÄ±yor.

Ä°ngiltere'de HPV aÅŸÄ±sÄ± geçen yÄ±l 16-45 yaÅŸ arasÄ± eÅŸcinsellere de sunulmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ, hükümet aÅŸÄ±yÄ± gelecekte erkek çocuklarÄ±na da yapacaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 09:55

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