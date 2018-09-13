Ä°spanyol aktÃ¶r Toledo â€˜dine hakaretâ€™ten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°spanyol aktÃ¶r Willy Toledo, dine hakaret etmekten Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'TanrÄ±' ve 'Hz. Meryem'e hakaret etmekle suçlanan Ä°spanyol aktör Willy Toledo, baÅŸkent Madrid'de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°spanya'nÄ±n resmi haber ajansÄ± EFE'ye göre, Toledo'nun gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, duruÅŸmalara katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ± çerçevesinde yapÄ±ldÄ±.

YarÄ±n sabah Madrid'de mahkemeye çÄ±karÄ±lacak 48 yaÅŸÄ±ndaki Toledo, tanrÄ± ve Hz. Meryem'e hakaret etmekle suçlanÄ±yor.

GözaltÄ± iÅŸlemi sonrasÄ± aktörü destekleyen sanatçÄ±lar, yerel saatle 23.00'te Madrid'deki Barrio Tiyatrosu'nda toplanma kararÄ± aldÄ±.

Toledo'nun geçen yÄ±l temmuzda Facebook mesajÄ±yla TanrÄ± ve Hz. Meryem'e hakaret ettiÄŸi öne sürülmüÅŸtü.

Bunun üzerine Hristiyan Avukatlar DerneÄŸinin dava açtÄ±ÄŸÄ± Toledo, "Herhangi bir suç iÅŸlemediÄŸini, dolaysÄ±yla duruÅŸmalara katÄ±lmasÄ±na da gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunarak mahkemeye çÄ±kmayÄ± reddetmiÅŸti.

Toledo hakkÄ±ndaki dava, bazÄ± kesimlerce ifade özgürlünün kÄ±sÄ±tlanmasÄ± olarak deÄŸerlendirilirken, Ä°spanya'da daha önce de sahne adÄ± Valtonyc olan rapçi Jose Miguel Arenas Beltran, ÅŸarkÄ±larÄ±nda Krala hakaret ettiÄŸi, terörü övdüÄŸü ve tehditte bulunduÄŸu gerekçesiyle 3,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°spanya, cezanÄ±n infazÄ±ndan hemen önce Belçika'ya kaçan Beltran hakkÄ±nda yakalama ve iade kararÄ± çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Belçika mahkemesi, Beltran'Ä±n Ä°spanya'ya iade edilip edilmeyeceÄŸine 17 Eylül'deki duruÅŸmada karar verecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 00:20

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