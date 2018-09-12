GerÃ§ekliÄŸi bozuÅŸturmak: KÃ¶pek DiÅŸi

Yunan yÃ¶netmen Lanthimosâ€™undÄ±ÅŸ dÃ¼nyadan izole edilmiÅŸ bir biÃ§imde yaÅŸayan aileyi anlatan film bizi alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz izleyici pozisyonundan Ã§Ä±kartÄ±yor.

Hazan Ä°LÄ°K

YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi

Kapitalist toplumda var olan üretim iliÅŸkilerinin yeniden üretimi aile içinde gerçekleÅŸtirilir. DolayÄ±sÄ±yla toplumsal sistemin ürünü olan aile biçimi bize içinde bulunduÄŸu sistem hakkÄ±nda ipuçlarÄ± verebilir. Bu bakÄ±mdan Yunan yönetmen Lanthimos’un dÄ±ÅŸ dünyadan izole edilmiÅŸ bir biçimde yaÅŸayan, orijinal adÄ±yla Kynodontas (KöpekdiÅŸi) ailesini izlerken de, filmi yalnÄ±zca aile iliÅŸkilerine dair bir eleÅŸtiri olmasÄ±ndan öte bir düzen eleÅŸtirisi olarak da okuyabiliriz.

OTOYOL GÜÇLÜ BÄ°R RÜZGAR TÜRÜDÜR

Film alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz izleyici pozisyonundan çÄ±karÄ±yor bizi, izlediÄŸimiz ÅŸeyin gerçek olduÄŸuna inanmanÄ±n aksine olabildiÄŸince absürt ve gerçekçi olmayan –yer yer rahatsÄ±z edici-, alegorik bir anlatÄ±m tekniÄŸi izliyor. Filmin açÄ±lÄ±ÅŸ sahnesinde gücü elinde bulunduran otorite babanÄ±n, onun kadar sözü geçmeyen ortaÄŸÄ± olarak annenin çocuklarÄ±na bazÄ± kelimeler öÄŸrettiÄŸine ÅŸahit oluyoruz. Film boyunca da yer yer devam edecek bu yeni kelimeler bizim bildiÄŸimiz anlamlarÄ±nda deÄŸil, anne ve babanÄ±n bozuÅŸturduÄŸu biçimlerde çocuklara öÄŸretiliyor. ÖrneÄŸin otoyol, çok güçlü bir rüzgâr türüdür; seyahat, zemin kaplamada kullanÄ±lan dayanÄ±klÄ± bir madde demektir. Bu ÅŸekilde kÄ±sÄ±tlÄ± yaÅŸamlarÄ± içinde olup bitenleri birbiriyle iliÅŸkilendiremeyen, gerçek dünyayla baÄŸ kuramayan çocuklar olarak geliÅŸiyorlar.

“KENDÄ°MÄ°ZÄ° SAVUNMAMIZ GEREKEN DÜÅžMAN: KEDÄ°LER”

Film boyunca rekabete ve ÅŸiddete dayalÄ± birçok eÄŸitim ÅŸekliyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Tüm bunlar babanÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n gerçeklik algÄ±larÄ±nÄ± parçalayÄ±p, var olan asÄ±l gerçekliÄŸin üstünü örtüp, onun üzerinde hayali bir gerçeklik yaratmasÄ±na imkân veriyor. Bu hayali gerçeklik sayesinde baba, gücünü elinde bulundurmaya devam edebiliyor.Ev içinde kurduÄŸu düzenin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± çocuklarÄ±n(yönettiklerinin) bu yeni gerçekliÄŸin bir parçasÄ± olarak ne kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± oluyor. ÖrneÄŸin evin içine giren kedi ve diÄŸer tüm kediler, insan türünün en büyük düÅŸmanÄ±dÄ±r ve insanlarÄ±n her zaman kedilere karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± lazÄ±mdÄ±r. Yoksa bir kedi bir insanÄ± tek bir hamlede yutabilir. Ä°ç güçler, çeÅŸitli lobiler, dÄ±ÅŸ mihraklar ve daha birçok “kendimizi savunmamÄ±z gereken’” düÅŸmanlar sarmalÄ±yla çevrili bir memleketin insanlarÄ± olarak anlamasÄ± zor sayÄ±lmaz. Çünkü kedilerin her zaman tetikte beklenilmesi gereken birer düÅŸman olduÄŸu bir evde, yönetilenlerin (çocuklarÄ±n) sorunlarÄ±n temel noktalarÄ±nÄ± görmeleri daha zor ve dolayÄ±sÄ±yla onlarÄ± yönetmesi, belli sÄ±nÄ±rlar içinde tutmasÄ± daha kolaydÄ±r.

GERÇEÄžÄ° GÖRMEK VE GÖSTERMEK

Kendi dÄ±ÅŸÄ±ndaki dünyanÄ±n tehlikeler ve düÅŸmanlarla dolu olduÄŸu bu evin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kma ÅŸansÄ± vardÄ±r fakat bir ÅŸartla, saÄŸ veya sol köpekdiÅŸinin düÅŸmesi. Bir insanÄ±n saÄŸ veya sol köpekdiÅŸinin düÅŸmesi veya düÅŸtükten sonra tekrar çÄ±kmasÄ± imkansÄ±z olaylardÄ±r. Kapitalist düzende de bir kiÅŸinin istediÄŸi kadar uçak satÄ±n alma özgürlüÄŸü vardÄ±r fakat bunun gerçekleÅŸtirilmesi çoÄŸu insan açÄ±sÄ±ndan imkansÄ±z bir olaydÄ±r. Bu yönüyle evdeki özgürlük anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dünyayla benzeÅŸtiÄŸini söyleyebiliriz. Filmin kendisi gibi beklentilerin dÄ±ÅŸÄ±nda olan sonunda ise bu kadar bozuÅŸturulmuÅŸ bir gerçekliÄŸin içinde yalnÄ±zca en kaba insan içgüdüleri ile yaÅŸamÄ±nÄ± sürdüren bir kiÅŸinin, her ne kadar içinde bulunduÄŸu düzenin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak üzere adÄ±mlar atsa da –ki bu adÄ±mlar saf merak etmenin ürünü bana kalÄ±rsa, bilinçli bir baÅŸkaldÄ±rÄ± deÄŸil- yine de bildiÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kamayacaÄŸÄ±, bu adÄ±mlarÄ±n dahi düzenin kurallarÄ±na uygun olarak ÅŸekilleneceÄŸi söyleniyor.

Elbette ki filmler izleyicinin nasÄ±l yorumlamak istediÄŸine göre deÄŸiÅŸir, mutlak bir yorumu olduÄŸunu düÅŸünmüyorum, fakat benim bu film üzerine düÅŸünmekten en çok keyif aldÄ±ÄŸÄ±m noktalar, gerçeklik üzerine söylediÄŸi ÅŸeylerdi. Çünkü gerçek -özellikle bu kadar çok üstünün örtülüp yerine gerçekmiÅŸ gibi gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan ÅŸeylerin konulduÄŸu Türkiye’deki gibi- çoÄŸu zaman apaçÄ±k önümüzde durmuyor, onu görmek ve göstermek için baÅŸka biçimlerde bakmayÄ± öÄŸrenmeliyiz. Aksi halde sonumuz Lanthimos’a göre Bruce gibi olacak! Dogtooth hakkÄ±nda çok daha fazla ÅŸey söylenebilir, fakat filmin en çok öne çÄ±kan yerleri üzerine konuÅŸmak ancak bir sayfaya sÄ±ÄŸacaÄŸÄ±ndan burada bitiriyor ve tüm Genç Hayat okurlarÄ±na bu filmi izlemelerini öneriyorum.Spot:

Otoyol, çok güçlü bir rüzgâr türüdür; seyahat, zemin kaplamada kullanÄ±lan dayanÄ±klÄ± bir madde demektir.

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